Автоэксперт Попов посоветовал водителям заменить салонный фильтр перед зимой
Автомобилистам рекомендуется проверить состояние салонного фильтра и при необходимости установить новый до наступления зимних холодов. Эта деталь влияет на поступление воздуха в салон машины, в том числе при включённом отоплении, рассказал в беседе с RT автомобильный эксперт Дмитрий Попов.
По словам специалиста, за летние месяцы фильтрующий элемент накапливает большое количество пыли и загрязнений. Из-за этого его пропускная способность снижается, что может сказаться на эффективности работы системы обогрева в холодное время года.
Попов пояснил, что забитый фильтр препятствует нормальной циркуляции воздуха. В результате даже при включённом отопителе в салон поступает недостаточно тёплого воздуха, из-за чего водителю и пассажирам становится сложнее прогреть автомобиль.
«Вы будете включать отопитель салона, а воздух поступать не будет, фильтр будет для него как забор», — пояснил специалист.
Как отметил эксперт, попытка компенсировать проблему за счёт увеличения мощности отопителя не всегда помогает. Даже при работе системы на максимальных настройках объём поступающего воздуха может оставаться недостаточным из-за загрязнённого фильтрующего элемента.
Поэтому автомобилистам рекомендуют не откладывать проверку этой детали до наступления сильных морозов. Оптимальным временем для замены станет плановое техническое обслуживание перед зимним сезоном.