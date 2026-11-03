Автоэксперт Попов посоветовал водителям заменить салонный фильтр перед зимой

03 ноября 2026, 15:48

Фото: iStock/igoriss

Автомобилистам рекомендуется проверить состояние салонного фильтра и при необходимости установить новый до наступления зимних холодов. Эта деталь влияет на поступление воздуха в салон машины, в том числе при включённом отоплении, рассказал в беседе с RT автомобильный эксперт Дмитрий Попов.





По словам специалиста, за летние месяцы фильтрующий элемент накапливает большое количество пыли и загрязнений. Из-за этого его пропускная способность снижается, что может сказаться на эффективности работы системы обогрева в холодное время года.



Попов пояснил, что забитый фильтр препятствует нормальной циркуляции воздуха. В результате даже при включённом отопителе в салон поступает недостаточно тёплого воздуха, из-за чего водителю и пассажирам становится сложнее прогреть автомобиль.





«Вы будете включать отопитель салона, а воздух поступать не будет, фильтр будет для него как забор», — пояснил специалист.