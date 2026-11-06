Автоэксперт объяснил, можно ли убрать припаркованный прицеп с рекламой

06 ноября 2026, 13:28

Автоэксперт Попов: убрать припаркованный прицеп с рекламой нельзя

Фото: iStock/franz12

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал RT, что убрать прицеп с рекламой, если он припаркован по правилам, нельзя. Размещение изображений на тенте отдельно не оговорено правилами дорожного движения, положениями по допуску транспортных средств и техническим регламентом Таможенного союза.





Попов отметил, что ситуацию с рекламой в окраске автомобиля и надписями на тенте прицепа следует рассматривать отдельно. В первом случае, по его мнению, могут возникнуть вопросы о предпринимательской деятельности или изменении окраса транспортного средства.





«А с прицепом эта история никак не работает, и двигать его нельзя, это имущество, это транспортное средство, которое припарковано по всем правилам», — сказал эксперт.

«Так же, как, к слову сказать, с неисправным, стоящим несколько лет, но не разукомплектованным автомобилем, тоже сделать ничего нельзя», — пояснил он.