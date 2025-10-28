«Не контент для взрослых»: В ГД оценили предложение о запрете мультика «Маша и медведь»

28 октября 2025, 19:44

Депутат Шолохов назвал пиаром призыв запретить мультик «Маша и медведь»

Фото: iStock/Valentina Khruslova

Предложение запретить показывать детям мультик «Маша и медведь» не обосновано и является пиаром. Так считает зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.





Ранее политолог Вадим Попов призвал запретить к показу мультфильм «Маша и медведь». По его мнению, этот мультсериал демонстрирует капризное поведение главной героини и искажает модели семейных отношений. Позже писатель Олег Рой предложил установить ограничение для картины 12+.



Шолохов признался, что не смотрел все серии этого мультика, однако видел несколько отрывков, которые не вызвали впечатления, что они «только для взрослых».





«Да и предложенный возраст вызывает недоумение сам по себе: на чем именно такое решение основано? Уверен, что подобные меры, кроме пиара, ничего дать не могут и зачастую даже наоборот, провоцируют нездоровый интерес», — сказал депутат «Газете.Ru».

«Здесь многое зависит от интерпретации. Можно увидеть, как эта девочка живет одна с медведем, без семьи. Можно посмотреть через призму, что Маша — приемный ребенок, а медведь старается проявлять заботу, воспитывать ее», — отметила специалист.