Врач рассказала о нормальном течении ОРВИ

Врач Сережина: при ОРВИ температура не должна держаться более пяти дней
К пятому дню ОРВИ состояние человека обычно начинает улучшаться, однако отсутствие облегчения и сохранение высокой температуры может указывать на развитие осложнений. Об этом рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
По ее словам, ОРВИ в среднем длится от пяти до семи дней, однако при осложнениях течение может затянуться. Инкубационный период при вирусной инфекции составляет от нескольких часов до одного-двух дней. Сначала появляются усталость, слабость, головная боль, заложенность носа, боль или першение в горле.
«Ранняя диагностика позволяет определить возбудителя уже на второй–третий день болезни и подобрать правильную терапию. Например, при гриппе могут применяться специфические противовирусные препараты, а при присоединении бактериальной инфекции может потребоваться назначение антибиотиков», — рассказала Сережина «Известиям».
На второй–третий день заболевания обычно повышается температура, нарастает слабость, появляется ломота в теле и головная боль. Врач порекомендовала не принимать жаропонижающие препараты при температуре до 38 градусов, поскольку она помогает иммунной системе бороться с инфекцией.
К четвертому–пятому дню болезни уменьшается интоксикация, проходит головная боль, а температура снижается. Однако кашель, боль в горле и слизистые выделения могут сохраняться еще несколько дней. При этом грипп обычно протекает тяжелее, сопровождается высокой температурой и выраженной интоксикацией. А иммунная система может оставаться ослабленной до полутора месяцев.