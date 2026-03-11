Врач рассказала о нормальном течении ОРВИ

11 марта 2026, 22:20

Врач Сережина: при ОРВИ температура не должна держаться более пяти дней

Фото: iStock/simpson33

К пятому дню ОРВИ состояние человека обычно начинает улучшаться, однако отсутствие облегчения и сохранение высокой температуры может указывать на развитие осложнений. Об этом рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.





По ее словам, ОРВИ в среднем длится от пяти до семи дней, однако при осложнениях течение может затянуться. Инкубационный период при вирусной инфекции составляет от нескольких часов до одного-двух дней. Сначала появляются усталость, слабость, головная боль, заложенность носа, боль или першение в горле.





«Ранняя диагностика позволяет определить возбудителя уже на второй–третий день болезни и подобрать правильную терапию. Например, при гриппе могут применяться специфические противовирусные препараты, а при присоединении бактериальной инфекции может потребоваться назначение антибиотиков», — рассказала Сережина «Известиям».