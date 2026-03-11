Россиян предупредили об опасности увядающих цветов
Увядающие букеты цветов портят качество воздуха и создают опасность для здоровья людей. Об этом заявила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова, пишет RT.
Эксперт пояснила, что после срезания цветы утрачивают свои естественные защитные свойства, а вода, в которую они помещены, становится благоприятной средой для размножения патогенных микроорганизмов и грибков. Основную угрозу для здоровья в этой ситуации представляют споры плесени. Их вдыхание раздражает слизистые оболочки, вызывает заложенность носа, чихание и может привести к развитию бронхиальной астмы и других хронических заболеваний дыхательной системы. В процессе бактериального разложения растительных тканей образуются летучие органические соединения, которые придают воздуху неприятный гнилостный запах.
Хотя в бытовых условиях эти соединения обычно не представляют серьезной токсической опасности, они могут ухудшать качество воздуха и вызывать дискомфорт. Азизова рекомендовала избегать длительного пребывания в помещениях, где присутствуют источники плесени, особенно людям с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями легких и пожилым.
