Россиян предупредили об опасности увядающих цветов

11 марта 2026, 19:26

Врач Азизова: Увядающие цветы портят воздух и создают опасность для здоровья

Фото: iStock/Olga Maslennikova

Увядающие букеты цветов портят качество воздуха и создают опасность для здоровья людей. Об этом заявила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова, пишет RT.