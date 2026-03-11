Диетолог раскрыла пользу белка для организма
Диетолог Королева: белки содержат все незаменимые аминокислоты
Для усвоения животного белка необходимы углеводы и растительная клетчатка. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
По словам диетолога, белок является важным компонентом пищи, который является строительным материалом для организма. Он обеспечивает рост, развитие и обновление всех тканей, а также работу гормональной, иммунной и других систем.
«Полноценные белки содержат все незаменимые аминокислоты: лейцин, изолейцин, валин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин и гистидин. Для детей важен еще и аргинин. Их можно получить в основном из белка животного происхождения. И для усвоения белка обязательно нужны углеводы и растительная клетчатка», — пояснила Королева в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Она уточнила, что для человека, который не занимается спортом, норма белка составляет 30% от общего суточного рациона. При физических нагрузках эта норма может меняться.
Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала Москве 24, что пшеничные отруби и кунжут помогут восполнить нехватку магния.
«Магний прежде всего необходим для формирования костной ткани. К тому же он помогает усваиваться кальцию и витамину D, а еще играет важную роль в регуляции нервно-мышечной проводимости. Поэтому часто появление ночных судорог в ногах обусловлено именно его нехваткой», — объяснила эксперт.
Диетолог добавила, что при дефиците магния человек начинает чувствовать постоянную усталость, раздражительность, испытывает проблемы со сном. Больше всего магния содержится в тыквенных семечках, кунжуте и пшеничных отрубях. Однако важно обогащать рацион разными продуктами, содержащими магний: гречкой, фасолью, цветной капустой и авокадо, петрушкой и шпинатом, заключила Соломатина.