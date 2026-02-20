«Ласковый убийца»: Врач объяснила, почему мужчины живут меньше женщин
В Подмосковье проходит неделя мужского здоровья. Почему представители сильного пола живут в среднем на 10 лет меньше женщин, как стресс и курение разрушают их организм, и зачем мужчинам обязательно жениться?
Заведующая центром здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» заявила, что в России сложился устойчивый стереотип: мужчины ходят к врачам только по принуждению. И, как показывает практика, это недалеко от истины.
«Знаете, такая известная шутка: мужчины в поликлинике делятся на две категории — привела мама, привела жена», — констатировала она.
Статистика говорит сама за себя: разрыв в продолжительности жизни между полами в России составляет около 10 лет.
«В нашей стране средняя продолжительность жизни населения около 73 лет. Но при этом у женщин — 78 лет, а у мужчин — 68. Причина не в том, что женский организм физически крепче — наоборот, мужчины лучше переносят голод и холода. Проблема в психологии и нежелании признавать слабости», — объяснила врач.
По словам Чирковой, мужчины копят в себе стресс, преступно надеясь на своё здоровье. Оно до 30 лет обычно бывает хорошим, если его не испортить вредными привычками, однако надеяться на «авось» нельзя.
«Организм долго терпит, но в какой-то момент происходит слом. Очень многие болезни текут незаметно. Гипертонию называют "безмолвным убийцей", гепатит С — "ласковым убийцей". Они начинают проявляться только тогда, когда уже появились осложнения и, как говорится, поздно пить "Боржоми"», — резюмировала собеседница.