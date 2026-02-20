Дерматолог указала на неочевидную пользу бритья для мужчин

20 февраля 2026, 14:52

Дерматолог Скорогудаева: Бритье замедляет старение кожи лица у мужчин

Фото: iStock/LightFieldStudios

Возрастные изменения на лице у мужчин обычно проявляются медленнее, чем у женщин, из-за более высокого уровня мужских половых гормонов андрогенов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.





Она пояснила, что за счет андрогенов у мужчин более плотная кожа. Соответственно, коллагеновая структура кожи и подкожно-жировой клетчатки у них прочнее. Кроме того, у мужчин замедляются процессы старения из-за бритья, добавила дерматолог.





«Женщины делают специальные процедуры, чтобы запускать процесс регенерации кожи. А многие мужчины его запускают фактически каждый день, когда бреются. Идет постоянная легкая травматизация рогового слоя, женщины для этого делают пилинг», — пояснила Скорогудаева в разговоре с Общественной Службой Новостей.