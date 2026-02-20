Дерматолог указала на неочевидную пользу бритья для мужчин
Дерматолог Скорогудаева: Бритье замедляет старение кожи лица у мужчин
Возрастные изменения на лице у мужчин обычно проявляются медленнее, чем у женщин, из-за более высокого уровня мужских половых гормонов андрогенов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.
Она пояснила, что за счет андрогенов у мужчин более плотная кожа. Соответственно, коллагеновая структура кожи и подкожно-жировой клетчатки у них прочнее. Кроме того, у мужчин замедляются процессы старения из-за бритья, добавила дерматолог.
«Женщины делают специальные процедуры, чтобы запускать процесс регенерации кожи. А многие мужчины его запускают фактически каждый день, когда бреются. Идет постоянная легкая травматизация рогового слоя, женщины для этого делают пилинг», — пояснила Скорогудаева в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Эксперт отметила, что у мужчин, как правило, верхняя треть лица, где лоб и глаза, выглядит хуже, чем нижняя и средняя трети, для которых нехарактерны потеря тонуса овала лица, провисание и мелкие морщины.
Скорогудаева подчеркнула, что старение кожи лица так или иначе происходит у каждого человека. Предотвратить это никак нельзя, однако можно только отсрочить с помощью уходовой косметики и косметологических процедур.