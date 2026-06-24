«Лаванда vs закат»: Стилист составила гид по трендовым цветам лета 2026

24 июня 2026, 15:44

Стилист Скороходова: летом 2026 года в моде фиолетовый и сливочные цвета

Фото: iStock/colnihko

Лето 2026 диктует нам новую философию моды: никаких жёстких рамок, только свобода смешивать пастель с неоном, а дорогую ткань — с пляжной соломой. Однако, как часто бывает, за кажущейся лёгкостью кроется строгая логика.





Стилист и дизайнер Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, как адаптировать западные тренды к российской переменчивой погоде.





«Фиолетовый неожиданно ворвался в топ-листы британских изданий, но этот цвет — не главный герой, а лишь яркая "специя" к гардеробу. В сочетании с другими цветами он будет смотреться очень красиво. Если мы выбираем фиолетовый в качестве моноцвета, то нужно добавить яркие аксессуары. Они могут быть яркими за счёт блеска, например, золотого или серебряного», — объяснила она.

«Самый универсальный оттенок года, который супер смотрится летом, — это мягкий молочно-белый. Это не больничный белый, а очень спокойный, слегка приглушённый оттенок молока», — уточнила эксперт.

«Я советую обратить внимание на небесно-голубой, нежно-розовый, оливковый, шоколадный, сливочный и цвет шампанского. Со всеми этими приглушёнными оттенками фиолетовый будет смотреться красиво в пропорции 40 на 60. Если настроение летнее, выбираем маково-красный, томатный или оранжевый — прямо красивый цвет заката. Если хочется глубины — берите кобальтово-синий. Он не так часто появляется в рейтингах, поэтому ловите время», — советует Скороходова.