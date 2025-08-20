Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву в августе

20 августа 2025, 15:22

Синоптик Леус: конец августа в Москве будет дождливым и прохладным

Фото: iStock/Oleg Elkov

Август подходит к концу, а небо над Москвой и областью затягивается тучами. Чего ждать от погоды дальше?





Ведущий специалист Центра Погоды ФОБОС Михаил Леус в беседе с «Радио 1» заявил, что холодный фронт на подходе в Москву и Подмосковье, и ближе к вечеру текущего дня он начнет оказывает влияние.





«Небо застынет, плотные облака пройдут, дожди будут ночью местами ливневого характера, и завтра днем заметно похолодает. Температура воздуха окажется уже ниже климатической нормы на 3−4 градуса, но в столице завтра около +17 градусов, а в Подмосковье от +13 до +18», — сказал он.

«Мы пока о лете забываем и одеваемся более тепло, не забываем брать с собой зонты. Предварительные прогнозы говорят, что теплой осени, как в прошлом году, не будет», — заключил Леус.