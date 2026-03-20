Лазарев день, или Вербоносица 21 марта: почему нельзя считать деньги и ложиться спать после полуночи, народные приметы
21 марта — день, окутанный древними поверьями, церковными традициями и даже мистическими запретами, которые пугают и притягивают одновременно. Верба, жаворонки, странные приметы и неожиданные запреты на деньги и планы — всё это переплетается в одном весеннем дне. Подробности — в материале «Радио 1».
«Вербоносица»: день, когда весна вступает в свои права
21 марта в православной традиции вспоминают святого Лазаря Мурманского, а в народе отмечают Лазарев день, более известный как Вербоносица. Название связано с тем, что именно к этому времени распускается верба — тот самый символ наступившей весны.
Этот день также называют Весенним солнцеворотом — моментом, когда день и ночь становятся равными по продолжительности. В народном сознании это считалось началом настоящей весны, временем обновления природы и надежд на будущий урожай.
На Руси говорили, что именно в этот день прилетают жаворонки — посланцы Рая, приносящие тепло.
«Придет солнышко и к нашим окошечкам», — говорили в народе.
Какой силой в древности наделяли вербу
С вербой связано множество поверий — как светлых, так и пугающих. Ветки приносили в дом, веря, что они изгоняют ссоры, болезни и бытовые проблемы.
Однако существовали и мрачные суеверия: «Кто вербу посадит — сам на себя заступ готовит».
Считалось, что человек умрёт, когда дерево вырастет настолько, что из него можно будет сделать лопату. Несмотря на это, вербу активно применяли в народной медицине: кору сушили и использовали для лечения ангины, стоматита и болей в ногах.
Также вербой «лечили» — ею слегка хлестали детей, чтобы укрепить здоровье, а взрослые использовали ветви в обрядах для защиты от болезней и бед.
Запреты дня: ни планов, ни денег
21 марта считался особенным и даже опасным днём, поэтому с ним связано множество строгих запретов.
Среди главных:
- нельзя сажать вербу — это сулит несчастье и даже смерть;
- не стоит строить планы и начинать новые дела — всё пойдёт не так;
- запрещено ложиться спать после полуночи — можно «забрать» с собой неприятности в длинные дни;
- нельзя злиться, ссориться или мстить — это приведёт к большим проблемам;
- не рекомендуется проводить день в одиночестве — год может пройти неудачно;
- запрещено давать деньги в долг, откладывать их или считать — это грозит финансовыми потерями.
Также существовало поверье: если нарушить эти запреты, старые проблемы, казалось бы, уже решённые, снова напомнят о себе.
Гуляния, пироги и «жаворонки»: как привлекали удачу
Несмотря на множество ограничений, день считался праздничным. Люди собирались большими компаниями, устраивали гуляния и обязательно готовили угощения.
Особое место занимала выпечка — печенье и булочки в форме птиц, символизирующих жаворонков. Их раздавали членам семьи, подбрасывали и ловили, веря, что это принесёт достаток, здоровье и благополучие.
Чем больше гостей попробуют угощения, тем счастливее будет год для хозяев. Также на стол подавали крашеные яйца с обережными символами.
Считалось, что 21 марта — благоприятный день для влюблённых: если провести его вместе, отношения будут долгими и счастливыми.
Гадания и «лестница в небо»: день особой силы
Весенний солнцеворот считался мощным магическим периодом, когда «силы добра и зла уравниваются», а пути Земли и Солнца пересекаются, создавая своеобразную «лестницу в небо».
В этот день гадали на будущее, любовь и судьбу. Например, выпекали жаворонков с разными начинками:
- с маком — к достатку;
- с вареньем — к любви и счастью;
- с солью — к неприятностям.
Девушки также гадали на будущего мужа, используя символические предметы, а желания загадывали на ветку вербы: если она быстро распускалась — мечта скоро сбудется.
Приметы погоды: каким будет лето
С погодой 21 марта связывали прогнозы на будущее.
Среди самых известных примет:
- туман — к скорым заморозкам;
- облака быстро плывут высоко — к хорошей погоде;
- метель — к урожаю;
- снег на полях лежит волнами — к богатому году;
- жаворонки прилетели — к тёплой весне;
- солнечный день — лето будет тёплым.
Считалось, что какая погода будет 21 марта, таким окажется и всё лето.
Всемирный день поэзии и вдохновение вербы
Интересно, что на эту же дату приходится Всемирный день поэзии, учреждённый ООН в 1999 году с целью «поддержать языковое разнообразие посредством поэтического самовыражения и дать возможность языкам, находящимся под угрозой исчезновения, быть услышанными».
Верба не раз становилась источником вдохновения для поэтов. Например, Александр Прокофьев писал:
«Бежит тропа под вербами,
О корни спотыкается,
И вижу я, как первыми
Те вербы просыпаются.
Над золотой поляною
Проснулись и не хмурились,
А просто в небо глянули
И от зари зажмурились...»
А Агния Барто посвящала ей такие строки:
«Верба, верба, верба,
Верба зацвела.
Это значит, — верно,
Что весна пришла...»
Духовный смысл: от Лазаря до чудес Феофилакта
Церковь в этот день вспоминает не только Лазаря, но и преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского, известного своим даром чудотворения.
Согласно преданию, во время засухи он вымолил у Бога сосуд, бесконечно наполняющийся водой. Он помогал бедным, строил храмы и ухаживал за больными, лично омывая прокажённых.
За пророчество о гибели императора его сослали в крепость, где он провёл 30 лет. Позже его мощи перенесли в Никомидию, и считается, что он и сегодня помогает верующим, «являя истинные чудеса».
Сны и судьба: что ждать от ночи на 21 марта
Сны в ночь на 21 марта считались вещими. Хорошие сновидения обещали радость, а кошмары предупреждали об опасности. Дневные сны, наоборот, считались пустыми и не имели значения.
Рождённые в этот день, по поверьям, отличаются честностью и прямолинейностью. Их характер может вызывать споры, но именно принципиальность помогает им добиваться успеха.
Так 21 марта объединяет в себе древние страхи, надежды, веру и желание заглянуть в будущее — день, в котором весна начинается не только в природе, но и в душе человека.