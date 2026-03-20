Юрист раскрыл, запретят ли ChatGPT, Gemini и другие зарубежные ИИ в России

Юрист Дьяков: Зарубежные ИИ-модели, передающие данные о россиянах, попадут под запрет

Минцифры России предложило законопроект, который позволит ограничивать или запрещать использование ряда зарубежных технологий искусственного интеллекта. В их число могут попасть ChatGPT, Claude и Gemini, пояснил РИА Новости старший юрист MWS AI (входит в МТС Web Services) Кирилл Дьяков.





Документ опубликовали для общественного обсуждения в среду. Ожидается, что нововведения вступят в силу не раньше 1 сентября 2027 года. Цель законопроекта — защитить граждан РФ от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.





«Функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации», — говорится в материале.