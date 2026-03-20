Юрист раскрыл, запретят ли ChatGPT, Gemini и другие зарубежные ИИ в России
Юрист Дьяков: Зарубежные ИИ-модели, передающие данные о россиянах, попадут под запрет
Минцифры России предложило законопроект, который позволит ограничивать или запрещать использование ряда зарубежных технологий искусственного интеллекта. В их число могут попасть ChatGPT, Claude и Gemini, пояснил РИА Новости старший юрист MWS AI (входит в МТС Web Services) Кирилл Дьяков.
Документ опубликовали для общественного обсуждения в среду. Ожидается, что нововведения вступят в силу не раньше 1 сентября 2027 года. Цель законопроекта — защитить граждан РФ от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.
«Функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации», — говорится в материале.Также отмечается, что владельцы сервисов на базе ИИ с суточной аудиторией свыше 500 тысяч человек будут обязаны хранить данные пользователей в России в течение трёх лет.
Дьяков указал, что под трансграничными ИИ понимаются иностранные модели, при использовании которых данные россиян передаются разработчикам за рубеж. А вот открытые модели, такие как Qwen или DeepSeek, можно безопасно развёртывать и дообучать в закрытом контуре на собственной инфраструктуре госорганизаций и компаний. В этом случае вся информация остаётся внутри страны.
Эксперт добавил, что статья законопроекта об иностранном ИИ пока не определяет конкретные критерии для введения ограничений по использованию моделей.
Ранее исследование Стэнфордского университета установило, что чат-боты с искусственным интеллектом в ряде случаев поддерживают бредовые идеи и суицидальные мысли пользователей. Эксперты связывают проблему с тем, что подобные системы создаются как эмпатичные и поддерживающие собеседники, которые стремятся радовать пользователя, соглашаясь с ним.