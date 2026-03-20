В России назвали топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий
Средняя зарплата автомаляров в России в 2026 году превысила 180 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 38% за год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Работы».
Аналитики отмечают, что такие специалисты остаются востребованными в автосервисах и на станциях техобслуживания. Работодатели ценят их за точность, аккуратность и знание современных технологий окраски.
На втором месте по уровню доходов оказались сварщики — им в среднем предлагают около 167 тысяч рублей в месяц. Третью строчку заняли монолитчики с зарплатой более 163 тысяч рублей.
В Москве уровень оплаты труда автомаляров ещё выше — в среднем около 189 тысяч рублей, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают рост зарплат с дефицитом квалифицированных кадров, а также активным развитием строительной и сервисной отраслей.
Читайте также: