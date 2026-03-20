Москвичам пообещали ясные и теплые выходные

20 марта 2026, 11:45

«Яндекс Погода»: в выходные москвичей ожидает ясная погода без осадков

В предстоящие выходные, 21 и 22 марта, в столичном регионе ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура будет колебаться от -1 до +9 °C. Такой прогноз сделали синоптики «Яндекс Погоды».





На протяжении всей субботы в Москве будет солнечно. Утром температура составит +1 °C, днем потеплеет до +7 °C, а ночью похолодает до -1 °C. В воскресенье будет ясно, а воздух в дневное время прогреется до +9 °C.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура будет близкой к московской, возможны различия на один-два градуса. Погодные условия будут аналогичны столичным», — рассказали эксперты «Известиям».

«Всё будет хорошо, погода определяется обширным антициклоном. Будет много солнца. Днём ожидается до +13 °C», — уточнил специалист.