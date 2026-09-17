Диетолог назвала неожиданную пользу излюбленного алкогольного напитка россиян

17 сентября 2026, 16:52

Диетолог Павлюк: красное вино помогает в профилактике деменции и диабета

Фото: iStock/Alexander Kuzmin

Одно из американских исследований показало, что красное вино помогает сжигать жир и снижать вес. Выяснилось, что в красном винограде есть компонент — ресвератрол, который превращает белый жир в бурый, что помогает сжигать калории, повышает физическую работоспособность и улучшает сердечные функции и состояние мышц таким же образом, как при занятии спортом.





Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» объяснила, что ни один из продуктов питания не может физически сжигать калории, и ресвератрол не имеет никаких удивительно целебных свойств.





«Сжигать калории помогает только дефицит калорий. Законы физики — это законы физики. Ресвератрол находится не только в красном вине, но и в шелковице, арахисе, то есть это вещество не имеет уникального нахождения только в одном красном вине. Да, ресвератрол — это антиоксидант, он полезен, но если бы у него была польза в вопросе жиросжигания, мы бы давно видели его на полках аптек в виде огромных банок и назначали его пациентам с ожирением. Доказательств, что реально ресвератрол имеет такой эффект нет оснований», — отметила эксперт.

«Из минусов красного вина можно в первую очередь сказать, что это сокращение срока жизни, влияние на печень, снижение иммунитета. Не стоит забывать, что в красном вине есть углеводы. Это ведь как сок с добавлением алкоголя, а значит — дополнительные калории. 1 грамм углеводов — 4 килокалории, 1 грамм спирта — 7 килокалорий. Люди, у которых плохая реакция на алкоголь, набирают вес», — сказала специалист.