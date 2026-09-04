«Зелёный, чёрный или красный»: Россиянам рассказали, какой виноград полезнее

04 сентября 2026, 15:13

Диетолог Павлюк: в красном винограде больше полезных веществ

Фото: iStock/Eugenegg

На прилавках — виноград разных цветов: зелёный, розовый, чёрный и красный. Одни покупают его по вкусу, другие — по цвету. Но есть ли реальная разница в пользе? И какому сорту отдать предпочтение с точки зрения диетологии?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что отличия между сортами винограда есть.





«В красном винограде полезных веществ было больше. Но я не буду говорить прямо и уверенно, чтобы не вводить в заблуждение. Здесь все же нужны научные доказательства», — сказала диетолог.

«Главное — регулярность и умеренность, а не цвет кожицы. Красный и чёрный виноград, скорее всего, имеют небольшое преимущество по содержанию антиоксидантов, но все сорта полезны. Если вы ищете максимум полифенолов — выбирайте тёмные сорта, но не забывайте про индивидуальную переносимость», — объяснила Павлюк.