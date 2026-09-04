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Прохор Шаляпин стал виноградарем на Кубани

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* @shalyapin_official)

Российский шоумен Прохор Шаляпин приехал в Краснодарский край и отправился на Таманский полуостров, где неожиданно сменил привычную сцену на виноградную плантацию. Артист решил попробовать себя в роли виноградаря и показал поклонникам, как проходит уборка урожая.



О своем путешествии Шаляпин рассказал на личной странице в одной из соцсетей, опубликовав видео с местной винодельни.

На кадрах шоумен находится за рулем современного комбайна, который используется для сбора винограда. Артист также рассказал о цели проводимых работ.

«Собираем виноград, чтобы потом сделать вкусное вино», — заявил Шаляпин.

Ранее артист заявил, что мечтает о большой любви и рождении троих детей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Анастасия Чинкова

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