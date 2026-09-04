Прохор Шаляпин стал виноградарем на Кубани

04 сентября 2026, 15:56

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* @shalyapin_official)

Российский шоумен Прохор Шаляпин приехал в Краснодарский край и отправился на Таманский полуостров, где неожиданно сменил привычную сцену на виноградную плантацию. Артист решил попробовать себя в роли виноградаря и показал поклонникам, как проходит уборка урожая.





О своем путешествии Шаляпин рассказал на личной странице в одной из соцсетей, опубликовав видео с местной винодельни.



На кадрах шоумен находится за рулем современного комбайна, который используется для сбора винограда. Артист также рассказал о цели проводимых работ.





«Собираем виноград, чтобы потом сделать вкусное вино», — заявил Шаляпин.