Прохор Шаляпин стал виноградарем на Кубани
Российский шоумен Прохор Шаляпин приехал в Краснодарский край и отправился на Таманский полуостров, где неожиданно сменил привычную сцену на виноградную плантацию. Артист решил попробовать себя в роли виноградаря и показал поклонникам, как проходит уборка урожая.
О своем путешествии Шаляпин рассказал на личной странице в одной из соцсетей, опубликовав видео с местной винодельни.
На кадрах шоумен находится за рулем современного комбайна, который используется для сбора винограда. Артист также рассказал о цели проводимых работ.
«Собираем виноград, чтобы потом сделать вкусное вино», — заявил Шаляпин.
Ранее артист заявил, что мечтает о большой любви и рождении троих детей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.