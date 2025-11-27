Ледяная вода или кипяток? Нутрициолог назвала идеальную температуру напитков
Нутрициолог Панова: нужно пить теплую воду, а не кипяток
Что полезнее для организма — ледяная вода или обжигающий чай? Специалисты говорят, что в этом вопросе важно соблюдать баланс.
Нутрициолог Ольга Панова в беседе с «Радио 1» развеяла популярные мифы и объяснила, какой температуры должны быть напитки, чтобы приносить организму пользу.
«Пить в жару ледяную воду не очень рекомендуется, потому что это не полезно для желудка. А зимой, когда организму нужно согреваться, точно не стоит его нагружать такой прохладой», — объяснила она.
По ее словам, не лучше и другая крайность — кипяток.
«Кипяток для стенок желудка не очень хорош, потому что если у вас есть какие-то хронические заболевания или проблемы с желудочно-кишечным трактом, то они могут усугубиться», — предупредила нутрициолог.
Панова порекомендовала в качестве идеального варианта теплую воду, которая не спровоцирует болезни ЖКТ и благоприятно подействует на организм в целом.