Нутрициолог раскрыла, как питание может справиться с сонливостью

26 ноября 2025, 17:20

Нутрициолог Косенкова: неправильное питание вызывает сонливость после еды

Фото: iStock/SementsovaLesia

Сонливость после еды — это реакция организма на неправильное питание и сбои в режиме дня. Об этом предупредила нутрициолог Марина Косенкова.





По её словам, после еды уменьшается приток кислорода к мозгу, подскакивает, и затем падает уровень сахара, а гормональная регуляция сигнализирует о необходимости притормозить за счёт выработки гормона сна.





«Обед должен быть собран из трех блоков — белки, полезные жиры и сложные углеводы. Белок дает сытость и выравнивает скорость поступления энергии (мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи). Жиры из авокадо, орехов, оливкового масла продлевают чувство насыщения. Сложные углеводы — крупы, цельнозерновой хлеб, овощи — отдают энергию постепенно, без резких скачков сахара», — пояснила Косенкова в разговоре с «Известиями».

«Витамины группы B — это нервная система, нервное проведение. По сути, они нужны для энергии и сил, быстроты мысли. Тут они тоже играют роль. Из главных витаминов, в общем-то, всё. А далее идут минералы: магний, литий», — добавил эксперт.

