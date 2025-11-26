Нутрициолог раскрыла, как питание может справиться с сонливостью
Нутрициолог Косенкова: неправильное питание вызывает сонливость после еды
Сонливость после еды — это реакция организма на неправильное питание и сбои в режиме дня. Об этом предупредила нутрициолог Марина Косенкова.
По её словам, после еды уменьшается приток кислорода к мозгу, подскакивает, и затем падает уровень сахара, а гормональная регуляция сигнализирует о необходимости притормозить за счёт выработки гормона сна.
«Обед должен быть собран из трех блоков — белки, полезные жиры и сложные углеводы. Белок дает сытость и выравнивает скорость поступления энергии (мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи). Жиры из авокадо, орехов, оливкового масла продлевают чувство насыщения. Сложные углеводы — крупы, цельнозерновой хлеб, овощи — отдают энергию постепенно, без резких скачков сахара», — пояснила Косенкова в разговоре с «Известиями».
Специалист уточнила, что не стоит съедать более 400–600 г. При этом в рационе обязательно должны быть овощи, зелень и фрукты.
Для поддержания тонуса в течение дня Косенкова посоветовала больше находиться на свежем воздухе, делать перерывы в работе, соблюдать режим сна и чаще проветривать помещение.
Тем временем врач-терапевт Виктор Лишин рассказал RT, что поддержать концентрацию и интеллект в серую и холодную погоду поможет витамин D, который оказывает положительное влияние на иммунитет и память.
«Витамины группы B — это нервная система, нервное проведение. По сути, они нужны для энергии и сил, быстроты мысли. Тут они тоже играют роль. Из главных витаминов, в общем-то, всё. А далее идут минералы: магний, литий», — добавил эксперт.Он отметил, что качественно усваиваться витамины и минералы будут только при отсутствии проблем со стороны ЖКТ.