Нутрициолог раскрыла, как питание может справиться с сонливостью

Нутрициолог Косенкова: неправильное питание вызывает сонливость после еды
Фото: iStock/SementsovaLesia

Сонливость после еды — это реакция организма на неправильное питание и сбои в режиме дня. Об этом предупредила нутрициолог Марина Косенкова.



По её словам, после еды уменьшается приток кислорода к мозгу, подскакивает, и затем падает уровень сахара, а гормональная регуляция сигнализирует о необходимости притормозить за счёт выработки гормона сна.

«Обед должен быть собран из трех блоков — белки, полезные жиры и сложные углеводы. Белок дает сытость и выравнивает скорость поступления энергии (мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи). Жиры из авокадо, орехов, оливкового масла продлевают чувство насыщения. Сложные углеводы — крупы, цельнозерновой хлеб, овощи — отдают энергию постепенно, без резких скачков сахара», — пояснила Косенкова в разговоре с «Известиями».

Специалист уточнила, что не стоит съедать более 400–600 г. При этом в рационе обязательно должны быть овощи, зелень и фрукты.

Для поддержания тонуса в течение дня Косенкова посоветовала больше находиться на свежем воздухе, делать перерывы в работе, соблюдать режим сна и чаще проветривать помещение.

Тем временем врач-терапевт Виктор Лишин рассказал RT, что поддержать концентрацию и интеллект в серую и холодную погоду поможет витамин D, который оказывает положительное влияние на иммунитет и память.

«Витамины группы B — это нервная система, нервное проведение. По сути, они нужны для энергии и сил, быстроты мысли. Тут они тоже играют роль. Из главных витаминов, в общем-то, всё. А далее идут минералы: магний, литий», — добавил эксперт.
Он отметил, что качественно усваиваться витамины и минералы будут только при отсутствии проблем со стороны ЖКТ.

Элина Позднякова

