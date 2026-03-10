Синоптик пообещал москвичам «весеннюю встряску»

10 марта 2026, 11:12

Синоптик Шувалов спрогнозировал сокращение снежного покрова в Москве вдвое

Фото: Istock/Fokusiert

Снежный покров в Москве сократится почти вдвое к концу недели из-за поступления тёплых воздушных масс с запада. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





В беседе с RT Шувалов отметил, что прогноз выглядит очень оптимистично.

«Практически всю неделю солнечно в дневные часы, ясная погода и ночью. Температура воздуха до пятницы включительно будет составлять +5…+7 °С, а в выходные может быть +10 °С», — заявил он.

«Самое главное — возвраты холодов ещё будут, но это уже весна. Что касается снежного покрова — он тоже сильно просядет за эту неделю. После выходных, наверное, только 20—25 см останется, тогда как сейчас 45 см», — подчеркнул он.