Синоптик пообещал москвичам «весеннюю встряску»
Синоптик Шувалов спрогнозировал сокращение снежного покрова в Москве вдвое
Снежный покров в Москве сократится почти вдвое к концу недели из-за поступления тёплых воздушных масс с запада. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В беседе с RT Шувалов отметил, что прогноз выглядит очень оптимистично.
«Практически всю неделю солнечно в дневные часы, ясная погода и ночью. Температура воздуха до пятницы включительно будет составлять +5…+7 °С, а в выходные может быть +10 °С», — заявил он.По словам синоптика, с запада идёт очень хорошее поступление тёплого воздуха: в Пскове сейчас +12 °С, в Калининграде +15 °С. Ночью в центральных областях ожидается -3…-1 °С, в Москве — около 0 °С.
«Самое главное — возвраты холодов ещё будут, но это уже весна. Что касается снежного покрова — он тоже сильно просядет за эту неделю. После выходных, наверное, только 20—25 см останется, тогда как сейчас 45 см», — подчеркнул он.Ранее врач дал рекомендации по защите от весенних вирусов.