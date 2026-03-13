«Устойчивый антициклон»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и область в ближайшие дни

13 марта 2026, 17:43

Синоптик Цыганков: в Москве и Подмосковье тепло сохранится до 17 марта

Столичный регион оказался во власти мощного антициклона, который принес не по сезону теплую и солнечную погоду. Какие сюрпризы для жителей столицы и области природа приготовила дальше?





Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганов в беседе с «Радио 1» рассказал, что причиной такой погоды стало уникальное сочетание атмосферных факторов: циклон вытянул теплые воздушные массы из Европы и Атлантики, а устойчивый антициклон обеспечивает высокое давление и обилие солнца.



По словам синоптика, погода останется практически неизменной вплоть до 17 марта включительно.





«Днем воздух будет прогреваться до +14°С. Осадков не ожидается, сохранится переменная облачность. Ветер ожидается южный, 2–7 метров в секунду. На 18–19 марта синоптики прогнозируют небольшое изменение. Облачности станет чуть больше, однако осадков по-прежнему не предвидится. Из-за облачности дневные температуры немного снизятся и составят около +7°С, а ночью будет около нуля», — сказал он.

«За счёт того, что ночью всё-таки около нуля, подсушивает, и днём тает, за счёт этого нет такого резкого подтопления», — отметил Анатолий Цыганов.