Синоптик Шувалов посоветовал москвичам не менять зимнюю резину до апреля
Водителям в столичном регионе пока не стоит менять зимнюю резину на летнюю из-за ночных заморозков и риска возвращения холодов. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он отметил, что еще рано говорить об устойчивом переходе через 0 °С. В ночное время будут сохраняться слабоотрицательные температуры, а значит, высока вероятность образования льда.
«Кроме того, нет гарантии, что до конца месяца не будет довольно существенного понижения температуры с возвратом морозов до -5…-10 °С. Пока говорить об этом рано, на горизонте пяти-семи дней таких морозов не видно, но все-таки март — это достаточно неустойчивый месяц, еще наполовину зимний», — сказал Шувалов Агентству городских новостей «Москва».
Таким образом, специалист порекомендовал водителям не менять резину до апреля.
А пока в Москве прогнозируется теплая и солнечная погода, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Максимальные дневные температуры будут находиться в пределах +5…+10 °С. На солнце где-то может быть и теплее. И по ночам в этот период ожидается 0…+2 °С», — уточнил синоптик.
Однако в отдельных районах Подмосковья еще может встречаться слабый минус. Тем не менее среднесуточные температуры будут выше 0 °С. А к концу второй декады марта ожидается понижение температуры, заключил Ильин.