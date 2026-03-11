Синоптик Шувалов посоветовал москвичам не менять зимнюю резину до апреля

11 марта 2026, 12:23

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Водителям в столичном регионе пока не стоит менять зимнюю резину на летнюю из-за ночных заморозков и риска возвращения холодов. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





Он отметил, что еще рано говорить об устойчивом переходе через 0 °С. В ночное время будут сохраняться слабоотрицательные температуры, а значит, высока вероятность образования льда.





«Кроме того, нет гарантии, что до конца месяца не будет довольно существенного понижения температуры с возвратом морозов до -5…-10 °С. Пока говорить об этом рано, на горизонте пяти-семи дней таких морозов не видно, но все-таки март — это достаточно неустойчивый месяц, еще наполовину зимний», — сказал Шувалов Агентству городских новостей «Москва».

«Максимальные дневные температуры будут находиться в пределах +5…+10 °С. На солнце где-то может быть и теплее. И по ночам в этот период ожидается 0…+2 °С», — уточнил синоптик.