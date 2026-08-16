«Она не идеальна»: Психиатр шокировал заявлением о воспитании Даны Борисовой
Психиатр Шуров: Дана Борисова любит дочь, несмотря на резкость высказываний
Психиатр Василий Шуров оценил высказывание телеведущей Даны Борисовой о её дочери. Специалист считает, что эти слова не нанесли психологической травмы ребёнку.
В беседе с NEWS.ru Шуров отметил, что Борисова любит дочь, хотя в их семье сохраняются сложные отношения. При этом эксперт подчеркнул: телеведущая отличается прямолинейностью и честностью.
«Сам вопрос сформулирован некорректно. «Считаешь ли ты, что у тебя дочь самая лучшая на свете?». У них в семье непростые отношения, но она дочь очень любит. Это показал детектор по физиологической реакции Даны. Травма как раз наступает в момент излишней идеализации, когда делаются внушения, что дочь самая лучшая на свете. Здесь у Даны достаточно объективная оценка: Дана говорит, что бывают дочери и лучше», — пояснил специалист.Психиатр добавил, что у самой Даны тоже сложились тяжёлые отношения с её матерью и эта непростая семейная динамика передаётся по наследству. При этом физиологическая реакция Борисовой на детекторе, по словам врача, подтвердила её искреннюю любовь к дочери.