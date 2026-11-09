«Легкое успокоительное»: Стало известно, почему россияне скупают магний
Эксперт по БАДам Ермолаева: россияне покупают магний, чтобы снизить стресс
Россияне стали чаще интересоваться магнием. Спрос на БАДы с этим микроэлементом с начала года растет на 3% ежемесячно. Основными покупателями, по подсчетам аналитиков, являются женщины.
Основатель бренда премиум-добавок Евгения Ермолаева в беседе с «Радио 1» заявила, что рост спроса на магний, который фиксируют аналитики (в среднем +3% ежемесячно с начала года), — это не дань моде, а отражение реального дефицита микроэлемента и изменения образа жизни.
«До 80% россиян в зависимости от региона и возраста недостаточно потребляют этот микроэлемент, а у 45% выявляется явный дефицит. Причины банальны: обеднение почв (минерального состава), недозрелые фрукты и овощи, промышленная обработка — все это снижает питательную ценность рациона. Организм просто не получает магний в нужном объеме из еды», — сказала она.
По словам эксперта, хронический стресс и высокий темп жизни в мегаполисах также повышают потребность в магнии. Он участвует в работе нервной системы, мышц, помогает нормализовать сон и снизить раздражительность.
«Неслучайно магний называют "легким успокоительным" — его покупают люди всех возрастов, от подростков до пенсионеров, но 60% покупателей — женщины, которые чаще следят за своим здоровьем», — дополнила Ермолаева.
Она добавила, что люди регулярно и осознанно употребляют БАДы, обращая внимание на качество продукта, форму вещества, биодоступность и прозрачность состава.
«Например, у нас самым большим спросом пользуется таурат магния в формате стиков. Это удобно – в одном стике фиксированная доза и жидкая форма быстрее всасывается», — поделилась собеседница.