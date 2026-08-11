В Госдуме призвали снять с продажи на маркетплейсах опасные БАДы с сибутрамином

11 августа 2026, 15:12

Фото: iStock/Tijana87

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить на маркетплейсах продажу БАДов для похудения, в которых был обнаружен сибутрамин.





Ранее «Известия» сообщили, что на маркетплейсах массово продаются БАДы под видом безопасных американских и европейских средств для снижения веса. Эти препараты содержат сильнодействующее вещество сибутрамин, вызывающее тяжелые нарушения психики, проблемы с сердцем и другие проблемы со здоровьем. Основная опасность заключается в том, что такие БАДы активно покупают подростки.



Журналисты издания провели контрольную закупку и передали образцы в независимые лаборатории. Исследования показали, что во всех препаратах содержится сибутрамин в превышающей норму дозировке.



В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» Огуль подчеркнул, что Госдума уже приняла закон о том, что подобные БАДы должны продавать исключительно по рецепту врача.





«Все остальные БАДы, которые вызывают подозрения, должны сниматься с продажи и не поставляться, даже не дожидаясь суда. Надо разобраться, что это за БАДы и имеется ли сертификат. Надо снимать с продажи и запрещать», — отметил депутат.