Диетолог назвала дозу кофе, которая защищает печень

07 ноября 2026, 10:56

Диетолог Русакова: три–четыре чашки кофе в день защищают печень при гепатозе

Фото: Istock/iWichy

Диетолог Русакова рассказала, при каких заболеваниях полезно пить кофе. Она отметила, что метаанализы показывают: у людей с неалкогольной жировой болезнью печени этот напиток снижает риск фиброза примерно на треть.





В беседе с «Вечерней Москвой» специалист пояснила, что при поражённой печени эффект заметен при двух–трёх чашках, максимум пользы даёт три–четыре.

«Формулировка «не менее трёх–четырёх чашек» — это ориентир, а не строгое предписание. Больше четырёх–пяти чашек может вызвать побочные эффекты», — отметила врач.