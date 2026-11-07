Диетолог назвала дозу кофе, которая защищает печень
Диетолог Русакова: три–четыре чашки кофе в день защищают печень при гепатозе
Диетолог Русакова рассказала, при каких заболеваниях полезно пить кофе. Она отметила, что метаанализы показывают: у людей с неалкогольной жировой болезнью печени этот напиток снижает риск фиброза примерно на треть.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист пояснила, что при поражённой печени эффект заметен при двух–трёх чашках, максимум пользы даёт три–четыре.
«Формулировка «не менее трёх–четырёх чашек» — это ориентир, а не строгое предписание. Больше четырёх–пяти чашек может вызвать побочные эффекты», — отметила врач.По словам диетолога, умеренное потребление снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, рака печени, эндометрия и меланомы, болезни Паркинсона и желчнокаменной болезни.
Русакова советует натуральный кофе средней обжарки без сахара и жирных сливок, обязательно фильтрованный — фильтр удаляет кафестол, повышающий «плохой» холестерин. Она добавила, что кальцийсодержащие продукты лучше есть отдельно от кофе.