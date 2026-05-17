Диетолог рассказала, что будет, если часто есть вареную колбасу
Частое употребление вареной колбасы может привести к раку, а также ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила РИА Новости диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте «РеФорма» при Московском институте психоанализа Майра Рау.
Варёная колбаса — это продукт из переработанного мяса. Из-за высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и некоторых видов рака её потребление следует свести к минимуму или полностью исключить, если это возможно, подчеркнула специалист.
Она отметила, что как варёная, так и копчёная колбаса содержат консерванты, которые могут быть канцерогенами. Однако это не означает, что колбасные изделия опасны для здоровья. По словам Рау, важно контролировать их количество и частоту употребления, хотя конкретных нормативов в этом вопросе нет.
Диетолог добавила, что колбасы не должны быть основным компонентом ежедневного рациона. Если есть возможность заменить их на другие источники белка, это положительно скажется на здоровье. Если отказаться от колбас не получается, следует сократить их потребление до минимума.
Для приготовления бутербродов рекомендуется выбирать более полезные альтернативы: рыбу, запечённую птицу или мясо, нежирные сыры и овощи, подытожила Рау.
Читайте также: