Диетолог рассказала, какие напитки помогут легче пережить жару

Диетолог Залетова: минеральная вода и чай с мятой помогут легче перенести жару
В жаркую погоду лучше всего пить чай с мятой, айран и минеральную воду. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
По ее словам, в жару организм быстрее теряет кальций, и его можно получать из ферментированных продуктов, таких как айран или тан. При этом отдельное внимание важно уделить питьевому режиму.
«Следует выбирать столовую минеральную воду с низким содержанием солей. Натрий в составе будет задерживать жидкость в сосудистом русле, а если выбрать вариант с высоким содержанием магния и калия, то они предотвратят возникновение неприятных мышечных судорог и эпизодов тахикардии», — пояснила Залетова в разговоре с Москвой 24.
Достаточно употреблять 30 миллилитров на один килограмм массы тела. Кроме того, легче пережить жару поможет чай с мятой, поскольку ментол активирует рецепторы холода и дает ощущение прохлады. А вот от алкогольных напитков, сладкой газировки и фрешей Залетова посоветовала полностью отказаться.
При этом врач, доцент Пироговского университета Ярослав Гурин предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что летом из-за жары могут отекать ноги. В этом случае может помочь вертикальный дренаж. Необходимо лечь и поднять ноги на стену или подушку выше сердца на 15 минут. Это позволит жидкости вернуться в грудной лимфатический проток под силой тяжести.
«Второй совет: контрастный душ. В душе направьте струю прохладной воды на голени на 10 секунд, затем теплой (комнатной) на 10 секунд. Повторить 5 раз. Это гимнастика для сосудистой стенки. Но при варикозной болезни контрастный душ на ноги противопоказан», — добавил врач.
Он также посоветовал пить больше воды, отказаться от капрона и другой узкой одежды и начать носить компрессионное белье.