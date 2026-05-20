Диетолог рассказала, какие напитки помогут легче пережить жару

Диетолог Залетова: минеральная вода и чай с мятой помогут легче перенести жару

В жаркую погоду лучше всего пить чай с мятой, айран и минеральную воду. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





По ее словам, в жару организм быстрее теряет кальций, и его можно получать из ферментированных продуктов, таких как айран или тан. При этом отдельное внимание важно уделить питьевому режиму.





«Следует выбирать столовую минеральную воду с низким содержанием солей. Натрий в составе будет задерживать жидкость в сосудистом русле, а если выбрать вариант с высоким содержанием магния и калия, то они предотвратят возникновение неприятных мышечных судорог и эпизодов тахикардии», — пояснила Залетова в разговоре с Москвой 24.

«Второй совет: контрастный душ. В душе направьте струю прохладной воды на голени на 10 секунд, затем теплой (комнатной) на 10 секунд. Повторить 5 раз. Это гимнастика для сосудистой стенки. Но при варикозной болезни контрастный душ на ноги противопоказан», — добавил врач.