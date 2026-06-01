«Лето, газировка и сбитый режим»: Психолог объяснила, к чему может привести беззаботность подростка во время каникул
Помните это чувство: последний звонок, хлопок дверью, и впереди — три месяца свободы. Газировка литрами, снеки под дымный вечер, видеоигры до рассвета и подъем в 11 утра. В подростковом возрасте это кажется нормой. «Организм справится», — думает почти каждый мальчик, запивая чипсы колой. Но справится ли?
Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» назвала три биологические ловушки, которые превращают каникулы в приговор суставам, гормонам и будущему телу.
«Организм справится — это самая опасная установка подросткового возраста. Высокий метаболизм и гормоны роста маскируют разрушение, которое проявится через 5–7 лет. В детстве и юности организм не просто растет — он строит фундамент на всю жизнь. Каждая лишняя баночка колы и пачка чипсов — это кирпич в стене будущих проблем. Количество жировых клеток, сформированное в подростковом возрасте, остается с человеком навсегда. При избыточном питании происходит не увеличение старых клеток, а рождение новых. Похудеть во взрослом возрасте будет сложно не из-за силы воли, а из-за биологической памяти тела», — отметила она.
По словам эксперта, если мальчик в 14 лет набрал лишний вес, у него стало больше жировых клеток, чем у худого сверстника. Даже если он похудеет в 25 лет, каждая клетка останется на месте и будет голодно ждать своего часа. При малейшем срыве диеты вес вернется быстрее, чем у того, кто рос стройным.
«Подростковый возраст у мальчиков — это единственное окно возможностей для формирования маскулинности. Тестостерон бушует, растет мышечная масса, ломается голос, формируется либидо и вторичные половые признаки. Избыточная жировая ткань — это эндокринный орган, который перерабатывает мужские гормоны в женские. Жир не просто пассивен — он агрессивно снижает тестостерон и повышает эстроген. Речь идет об идентичности и базовом самоощущении подростка как мужчины», — отметила Кардиакос.
Она выделила клинические проявления дисбаланса:
- Замедление роста пениса и развития половой системы;
- Снижение либидо (у подростка!);
- Неуверенность в теле, тревожность, уход в себя;
- Формирование зависимого, пассивного поведения вместо здоровой конкуренции. Мальчик с лишним весом рискует остаться в физиологическом и психологическом смысле «недо-мужчиной». И это не фобия — это эндокринология.
«Подростки, активно занимающиеся спортом, находятся в зоне повышенного риска. Каждый лишний килограмм — это дополнительная нагрузка на колени, тазобедренные суставы и позвоночник. Подросток с избыточной массой тела редко жалуется на боль. Он терпит, потому что "не маленький". А когда терпеть становится невозможно, суставы уже разрушены, и путь в большой спорт закрыт навсегда», — предупредила психолог.Она добавила, что лето не стоит рассматривать как точку невозврата.