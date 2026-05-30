Психолог назвал коварнейший вид алкоголизма
Коварнейшим видом алкоголизма является пивной. Об этом сообщил психолог Ярослав Климов в разговоре с UfaTime.ru.
По его словам, многие люди считают пиво безобидным напитком. Климов подчеркнул, что даже те, кто ежедневно потребляет один-два литра пива, могут не признавать у себя алкоголизм.
Психолог отметил, что пивной алкоголизм — это реальная проблема. Его признаками являются ежедневное употребление даже небольшого количества пива, неспособность расслабиться или снять стресс без этого напитка, появление так называемого пивного живота, отеков и одышки. Со временем человек начинает увеличивать объем потребляемого алкоголя и становится раздражительным, если не может выпить.
Климов добавил, что пивной алкоголизм может привести к хроническому панкреатиту, циррозу печени, гипертонии и инфарктам в раннем возрасте, сахарному диабету второго типа и серьезным заболеваниям сердца.
