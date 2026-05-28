Психологи сообщили о росте ревности к ChatGPT в отношениях
Специалист по семейным взаимоотношениям Елена Гречко рассказала, что российские пары все чаще жалуются на вмешательство ChatGPT в личную жизнь: один партнер ищет у нейросети поддержку, а второй воспринимает это как эмоциональную измену. Об этом сообщает «База».
По словам Гречко, схема часто выглядит одинаково. Человеку не хватает внимания, и он идет за поддержкой к виртуальному собеседнику. Со временем он все больше общается с ИИ. Его партнер замечает это и начинает ревновать. Эксперты называют такую ситуацию «любовным треугольником».
Другие психологи и психотерапевты отмечают, что супруги нередко используют общение с ИИ, чтобы уйти от сложных эмоциональных разговоров и отдалиться от реальных проблем.
Научный сотрудник Института психологии РАН Глеб Взорин вместе с коллегами изучал эмоциональную компетентность ИИ и проводил опросник ChatGPT. По его словам, нейросеть показала более высокий уровень эмоциональной компетентности, чем среднестатистический человек. Специалисты считают, что пока такие истории не стали массовыми, но ожидают рост числа подобных обращений.
