Психолог рассказал, как сформировать у ребенка стрессоустойчивость

27 мая 2026, 17:35

Политпсихолог Вафин: подросткам важна поддержка родителей

Фото: iStock/AntonioGuillem

Стрессоустойчивость у подростка формируется не через постоянные испытания, а через опыт. Родителям не стоит устраивать ребенку искусственные препятствия, его необходимо учить выдерживать напряжение и ошибки. Об этом рассказал политический психолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин.





По его словам, стоит начинать с малого: дать ему самому собрать портфель, подготовиться к контрольной или выбрать кружок. Эксперт подчеркнул, что ребенок не должен быть постоянно перегружен учебой и сравнением с другими. От этого он не становится сильнее, а истощается. У подростка обязательно должны быть сон, свободное время, компьютерные игры, друзья и возможность просто отдохнуть.





«Очень важно обращаться к психологам. Психолог помогает не только тогда, когда "все пропало, все плохо", но и профилактически: если боится ошибок, тяжело переживает конфликты, часто плачет, замыкается, агрессивно реагирует или у родителей не получается выстроить спокойное общение. Психолог может научить ребенка техникам саморегуляции, а родителей — поддерживать, не давя», — отметил Вафин в разговоре с RuNews24.ru.