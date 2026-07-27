Лето пролетает, а жизнь «перематывается» не просто так: психолог назвал привычку, из-за которой мозг перестаёт замечать дни
Стрелки часов движутся с одинаковой скоростью. Однако человек редко воспринимает время так ровно. Рабочее совещание может показаться бесконечным. Встреча с друзьями проходит за мгновение. Каникулы заканчиваются слишком быстро, а несколько минут ожидания важного звонка растягиваются до предела.
Психолог Алексей Михальский в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказал, что это ощущение связано с работой мозга. На него влияют эмоции, возраст, количество новых событий, привычки и уровень внимания. Эксперт объясняет: человек живёт сразу в двух временных системах. Одна существует на часах и в календаре. Другая рождается внутри психики. Именно она заставляет нас говорить, что январь длился целую вечность, а май исчез за пару дней.
«Это про то, как человек воспринимает время, какими единицами он его меряет, насколько оно быстро или медленно тянется. Мы касаемся нейробиологических вещей: как мозг и психика обрабатывают время», — отметил Михальский.
По его словам, внутренний ритм есть у каждого живого существа. Поэтому одинаковые 60 минут для двух людей не обязательно станут одинаковым опытом. Кто-то проведёт этот час в тревоге перед экзаменом. Кто-то увлечётся любимым делом и даже не заметит, как наступил вечер.
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Хронопсихология изучает внутренние часы человекаВопросами субъективного времени занимается хронопсихология. Это направление рассматривает, как люди чувствуют длительность событий, почему по-разному оценивают прошлое и насколько умеют планировать будущее. В бытовом разговоре время часто сводят к расписанию. Нужно успеть на встречу, забрать ребёнка, закрыть задачу, лечь спать до полуночи. Психологический взгляд шире. Он учитывает, что происходит с человеком внутри каждого отрезка дня. Алексей Михальский подчёркивает: тема не связана с мистикой или попытками «управлять Вселенной». Речь идёт о внимании, памяти, нервной системе и реакции на окружающую среду.
Эксперт предлагает разделять физиологическое и психологическое восприятие времени. Физиологический уровень зависит от процессов в мозге и нервной системе. Он связан с тем, как организм обрабатывает сигналы. Психологический пласт включает мысли, установки, тревоги, ожидания и личный опыт. Второй уровень даёт человеку пространство для изменений. Мы не можем растянуть сутки до 30 часов. Зато можем иначе проживать день, замечать детали и создавать больше моментов, которые останутся в памяти.
«Времени не существует без наблюдателя. А значит, у каждого из нас — своё время», — считает психолог.
Эту мысль не стоит понимать буквально как отрицание физических законов. Михальский говорит о личном переживании. Оно и создаёт чувство, что годы после 30 лет начинают нестись быстрее, хотя календарь по-прежнему отсчитывает 365 дней.
Скука растягивает минуты, а интерес ускоряет их ходГлавный фактор субъективного времени — насыщенность стимулами. Мозг постоянно получает сигналы: звуки, лица, новые маршруты, разговоры, задачи, запахи, эмоции. Он оценивает их и решает, что заслуживает внимания. Когда вокруг мало значимых событий, человек начинает пристально следить за ходом минут. Так происходит в очереди, на скучной лекции, во время монотонной работы или в ожидании ответа на сообщение. Внимание цепляется за часы. Каждая секунда становится заметной.
В активной ситуации механизм работает иначе. Человек погружается в дело, переключается между задачами, реагирует на происходящее. Ему некогда отслеживать ход времени. В итоге вечер с близкими людьми, матч, путешествие или творческое занятие кажутся слишком короткими.
«У субъективного, психического времени есть параметр — насыщенность сигналами, событиями. Чем более насыщенное время, тем оно воспринимается полнее, новее. Но парадокс: чем больше стимулов одновременно, тем быстрее оно течёт», — объяснил Алексей Михальский.
Здесь возникает важная деталь. В моменте насыщенный день часто пролетает. Зато позже он кажется длинным и наполненным. Мы вспоминаем поездку по эпизодам: дорога, новый город, завтрак в незнакомом кафе, случайный разговор, прогулка вечером. Память собирает множество «кадров», поэтому несколько дней отпуска выглядят крупным фрагментом жизни. Однообразная неделя воспринимается иначе. Человек ездит по привычному маршруту, выполняет знакомые действия, листает ленту перед сном. В памяти почти не остаётся отдельных точек. Через месяц возникает ощущение, что время куда-то исчезло.
Почему детство кажется длиннее взрослой жизниВ детстве почти всё происходит впервые. Ребёнок осваивает буквы, учится плавать, знакомится с новыми людьми, пробует незнакомую еду, открывает места и правила мира. Каждый опыт требует обработки. Мозг фиксирует множество деталей. Взрослый человек чаще действует по привычному сценарию. Он знает дорогу до магазина, давно освоил рабочие задачи, встречается с теми же людьми, отдыхает в знакомом формате. Нервная система экономит силы и перестаёт подробно записывать повторяющиеся эпизоды.
Психолог связывает ощущение стремительного взросления именно с дефицитом новизны. Чем больше автоматических действий в жизни, тем меньше событий мозг считает важными для запоминания.
«С 30 до 40 бегут, как ночи белые, а с 40 и далее летят, как угорелые», — так Михальский описывает знакомое многим чувство ускорения.
При этом возраст сам по себе не отнимает время. Человек в 45 лет способен проживать месяцы ярко и подробно. Для этого не требуется радикально менять жизнь, увольняться или постоянно искать острые ощущения. Иногда достаточно выйти на новой остановке, записаться на курс, попробовать непривычный формат досуга или иначе построить выходной. Новизна не обязана быть дорогой. Она появляется там, где человек выходит из механического повторения. Важен сам факт нового опыта, который заставляет внимание включиться.
Информационный шум не делает жизнь насыщеннойМногие люди пытаются заполнить день делами до предела. Они одновременно отвечают в мессенджерах, смотрят ролики, читают новости, слушают подкаст, проверяют почту и пытаются работать. Кажется, что такая загрузка делает жизнь плотнее. На практике мозг часто получает лишь поток однотипного шума. Бесконечный скроллинг редко оставляет воспоминания. Через несколько часов человек не помнит, какие видео посмотрел и какие сообщения прочитал. Контент создаёт ощущение занятости, однако не формирует личный опыт.
Михальский советует отделять шум от настоящих сигналов. Полезный стимул требует включённости. Это разговор, в котором важно услышать собеседника. Новое занятие, где нужно освоить навык. Прогулка без телефона, во время которой можно заметить город. Встреча, книга, тренировка, творческая задача — всё, что оставляет эмоциональный или смысловой след. Постоянные уведомления дробят внимание. Из-за них день ощущается суетливым, но не наполненным. Вечером у человека может появиться усталость и раздражение, хотя он так и не сделал ничего по-настоящему значимого для себя.
Полезно спросить себя: что сегодня я смогу вспомнить через неделю? Если ответом становятся только рабочие чаты и короткие ролики, стоит добавить в график хотя бы одно настоящее событие.
Как сделать дни заметнее: советы психологаПервый шаг — не увеличивать нагрузку, а менять характер активности. Двенадцать часов над одной и той же задачей не дадут ощущение долгой и насыщенной жизни. Мозг привыкнет к повтору и перестанет выделять его среди других дней. Лучше разбивать рутину новыми элементами. Можно сменить маршрут до работы, приготовить блюдо другой кухни, выбрать непривычную тренировку, посетить район, где давно не были. Даже небольшой сдвиг помогает выйти из режима автопилота. Второй шаг — создавать событийные якоря. Это эпизоды, к которым память сможет вернуться. Они не обязательно должны выглядеть масштабно. Совместный завтрак без телефонов, вечерняя прогулка с ребёнком, поход на выставку, первый урок иностранного языка — всё это способно стать частью личной истории.
Две недели, в которых произошло десять разных впечатлений, позже часто кажутся объёмнее месяца, прожитого по одному сценарию. Память измеряет жизнь не количеством календарных клеток. Она собирает пережитое из ярких деталей. Третий шаг — возвращать внимание в настоящий момент. Когда человек ест, смотрит в экран и параллельно думает о рабочих задачах, он почти не фиксирует происходящее. Если хотя бы иногда убрать лишние отвлечения, привычные действия снова обретают содержание. Необязательно превращать каждый день в марафон достижений. Такая гонка быстро истощит силы. Гораздо полезнее искать короткие промежутки осознанности: почувствовать вкус еды, рассмотреть небо по дороге домой, внимательно выслушать близкого, записать вечером несколько событий дня.
У семьи и команды тоже есть своё времяСубъективное время существует не только на личном уровне. У семьи, рабочего коллектива, спортивной команды или целой компании формируется общий ритм. В одном офисе сотрудники постоянно жалуются, что недели исчезают. В другом каждый день тянется из-за хаоса, ожиданий и неясных задач. Михальский обращает внимание на значение социального времени. Руководителям важно учитывать, как команда переживает нагрузку, перемены и сроки. Если люди живут в бесконечном потоке одинаковых срочных задач, они быстрее теряют чувство контроля над жизнью.
«Эти штуки важны не только для психотерапии. Они важны для спорта, для бизнеса, потому что у организации время идёт по-разному», — сказал эксперт.
Семьям тоже стоит замечать общий темп. Иногда родители и дети видят друг друга каждый день, однако не проживают вместе ни одного полноценного момента. Быт, уроки, работа и гаджеты забирают внимание. Небольшие традиции помогают вернуть ощущение близости: совместный ужин по пятницам, прогулка в выходной, настольная игра или поездка в новое место. Такие ритуалы становятся маркерами времени. Благодаря им год не сливается в череду одинаковых недель.
Время не ускоряется — исчезает внимание к жизниФраза «не успел оглянуться — уже лето закончилось» знакома почти каждому. Она не означает, что жизнь действительно стала короче. Скорее мозг перестал подробно отмечать повторяющиеся дни. Предсказуемость удобна. Она экономит силы и даёт чувство стабильности. Однако полностью автоматический режим делает месяцы похожими друг на друга. Воспоминания теряют чёткие границы, а прошлое начинает выглядеть сжатым.
Алексей Михальский предлагает не бороться с возрастом и не ругать себя за ощущение быстротечности. Гораздо продуктивнее понять, как устроено внимание. Чем больше в жизни осмысленных впечатлений, тем больше шансов сохранить ощущение её объёма. Остановить часы нельзя. Зато можно чаще замечать, чем был наполнен конкретный день. Новый опыт, разговор, путь, эмоция, навык или даже несколько минут тишины способны стать тем самым сигналом, который мозг не пропустит. Внутреннее время меняется там, где человек выходит из привычной схемы и снова становится наблюдателем собственной жизни.