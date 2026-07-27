Лето пролетает, а жизнь «перематывается» не просто так: психолог назвал привычку, из-за которой мозг перестаёт замечать дни

27 июля 2026, 13:24

Фото: iStock/Roman Stavila

Стрелки часов движутся с одинаковой скоростью. Однако человек редко воспринимает время так ровно. Рабочее совещание может показаться бесконечным. Встреча с друзьями проходит за мгновение. Каникулы заканчиваются слишком быстро, а несколько минут ожидания важного звонка растягиваются до предела.





Содержание Хронопсихология изучает внутренние часы человека Скука растягивает минуты, а интерес ускоряет их ход Почему детство кажется длиннее взрослой жизни Информационный шум не делает жизнь насыщенной Как сделать дни заметнее: советы психолога У семьи и команды тоже есть своё время Время не ускоряется — исчезает внимание к жизни

Психолог Алексей Михальский в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказал, что это ощущение связано с работой мозга. На него влияют эмоции, возраст, количество новых событий, привычки и уровень внимания. Эксперт объясняет: человек живёт сразу в двух временных системах. Одна существует на часах и в календаре. Другая рождается внутри психики. Именно она заставляет нас говорить, что январь длился целую вечность, а май исчез за пару дней.





«Это про то, как человек воспринимает время, какими единицами он его меряет, насколько оно быстро или медленно тянется. Мы касаемся нейробиологических вещей: как мозг и психика обрабатывают время», — отметил Михальский.

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Хронопсихология изучает внутренние часы человека

«Времени не существует без наблюдателя. А значит, у каждого из нас — своё время», — считает психолог.

Фото: iStock/Mohamad Faizal Bin Ramli

Скука растягивает минуты, а интерес ускоряет их ход

«У субъективного, психического времени есть параметр — насыщенность сигналами, событиями. Чем более насыщенное время, тем оно воспринимается полнее, новее. Но парадокс: чем больше стимулов одновременно, тем быстрее оно течёт», — объяснил Алексей Михальский.

Почему детство кажется длиннее взрослой жизни

«С 30 до 40 бегут, как ночи белые, а с 40 и далее летят, как угорелые», — так Михальский описывает знакомое многим чувство ускорения.

Фото: iStock/Anna Borisevich

Информационный шум не делает жизнь насыщенной

Как сделать дни заметнее: советы психолога

Фото: iStock/Javier Zayaz

У семьи и команды тоже есть своё время

«Эти штуки важны не только для психотерапии. Они важны для спорта, для бизнеса, потому что у организации время идёт по-разному», — сказал эксперт.

Время не ускоряется — исчезает внимание к жизни