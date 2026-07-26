Холодная вода из-под крана стала насыщенно желтой в российском городе

26 июля 2026, 14:40

Жители Екатеринбурга пожаловались на желтую воду с неприятным запахом из кранов

Фото: iStock/KariHoglund

Многие жители Екатеринбурга пожаловались, что в их домах из кранов течет грязная вода. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.