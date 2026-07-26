Холодная вода из-под крана стала насыщенно желтой в российском городе
Многие жители Екатеринбурга пожаловались, что в их домах из кранов течет грязная вода. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
После паводков и отключений горячей воды в городе, холодная в некоторых домах изменила цвет на желтый и приобрела неприятный запах. Теперь горожане опасаются использовать ее для душа и стирки, многие из них закупают бутилированную воду и ездят на родники.
Ранее сообщалось, что более 22 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за повреждения сетей. Аварийное отключение электроэнергии произошло в домах на улицах Давыдова, Русской, Арсенальной, Залесной, Лесной и других.
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося и поставила ход восстановительных работ на контроль.
Читайте также: