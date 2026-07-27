Упавшая из-за остановки эскалатора пенсионерка отсудила компенсацию
Петербургский метрополитен выплатит компенсацию 74-летней женщине, упавшей на эскалаторе из-за его внезапной остановки. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
По данным ведомства, все произошло утром 27 января 2026 года на станции «Гостиный Двор». Эскалатор, двигавшийся вниз, внезапно остановился, после чего пенсионерка упала и получила перелом руки. Пострадавшую доставили в больницу, она до сих пор проходит восстановление, испытывая боли.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ГУП «Петербургский метрополитен». Инстанция удовлетворила требования, и пенсионерка получила 150 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что пассажира московского метро арестовали после поездки из-за татуировки с нацистской символикой на шее.
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