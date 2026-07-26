В Японии из-за наплыва российских туристов появились вывески на русском языке
В Японии из-за большого числа российских туристов появились вывески на русском языке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Надписи заметили в Токио, Тояме и других городах. С начала этого года в Стране восходящего солнца побывали более 104 тысяч россиян. Японцы переводят не только указатели и информационные таблички, но и объявления возле ресторанов, магазинов и парковок.
Одно из самых необычных предупреждений — просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Ранее русские надписи встречались в основном на острове Хоккайдо, где налажено паромное сообщение и торговые связи с Сахалином, теперь же их можно заметить во многих крупных городах.
Рост числа российских туристов в Стране восходящего солнца за первое полугодие составил 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если тенденция сохранится, по итогам года Россия может поставить новый рекорд по поездкам в Японию.
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