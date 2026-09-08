«Лето возвращается»: Синоптик назвала самый холодный день недели и порадовала наступлением теплого периода

08 сентября 2026, 17:10

Синоптик Позднякова: бабье лето в Москве и Подмосковье начнется 10 сентября

Фото: iStock/yulenochekk

После холодного старта недели, когда столбики термометров едва дотягивали до +12°, возникает вопрос: осень пришла окончательно? Однако синоптики отмечают, что в столичный регион еще вернется тепло.





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что с четверга температура поднимется на 4–5 градусов выше климатической нормы, а бабье лето задержится в Москве как минимум на пять-шесть дней.





«Затяжной холодный циклон уходит на восток, уступая место гребню антициклона. Улучшение погоды начнётся уже со среды, а пик тепла придётся на 10 сентября. Впрочем, прежде чем порадоваться солнцу, москвичам предстоит пережить сегодня самую холодную ночь на этой неделе. Из-за ясного неба и штиля воздух у земли может остыть до рекордно низких значений», — сказала она.

«Характер погоды улучшается, потому что атмосферное давление растёт. Мы постепенно от холодной части циклона переходим к более благоприятной синоптической ситуации, когда погоду будет определять антициклон. Предстоящая ночь будет самой холодной: в Москве температура до +7°C, по региону может понижаться до +3°C, а в пониженных местах рельефа приблизится к нулю», — рассказала синоптик.

«Желанный период бабьего лета начнётся с десятого числа, и, скорее всего, он продлится дней пять-шесть. В пятницу возможны кратковременные дожди, но они пройдут в основном ночью и не испортят впечатления. На выходных антициклон вновь возьмёт власть в свои руки: будет переменная облачность, без осадков, днём около +20°C. Даже после завершения активной фазы бабьего лета температура останется выше нормы для второй половины сентября — около +16…+18°C», — подчеркнула эксперт.