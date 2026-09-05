Синоптик раскрыла, сколько теплых дней ждут москвичей на следующей неделе

05 сентября 2026, 08:00

Синоптик Паршина пообещала москвичам два дня бабьего лета на следующей неделе

Фото: iStock/nantonov

Два дня бабьего лета ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом заявила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.