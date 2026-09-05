Синоптик раскрыла, сколько теплых дней ждут москвичей на следующей неделе
Два дня бабьего лета ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом заявила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.
После резкого похолодания в выходные и понедельник жителей Московского региона ожидает кратковременное возвращение тепла в виде бабьего лета. Специалист пояснила, что 8 и 9 сентября температура будет колебаться между облачностью с прояснениями и преимущественно без осадков.
По её словам, несмотря на холодные ночи с температурой от плюс 4 до плюс 9 градусов, днём воздух значительно прогреется. Во вторник температура поднимется примерно до плюс 15 градусов, а в среду — до плюс 21 градуса, добавила Паршина.
Синоптик отметила, что с четверга в регион придут дожди, однако к следующим выходным температура может достичь 18–23 градусов, что вернёт погодные условия в рамки климатической нормы или даже выше.
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