«Либидо против мортидо»: Россиянам объяснили, как поднять иммунитет регулярным сексом

08 сентября 2026, 17:14

Фото: iStock/proud_natalia

Психика человека редко говорит с нами прямо — чаще она изъясняется языком симптомов и телесных реакций. Согласно некоторым концепциям глубинного анализа, каждая болезнь — это не просто случайность, а знак внутреннего разлада между стремлением к жизни и влечением к покою.





Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» неожиданно перевела тему секса в плоскость глубинной психологии. По её словам, за борьбой с простудой стоят не только вирусы, но и древние влечения — к жизни и смерти.





«Я как психоаналитик и последовательница Фрейда считаю, что действительно у нас внутри психики есть только две движущие силы: либидо — желание секса, которое ассоциируется с желанием жизни и ее продолжением, и мортидо — желание смерти», — сказала она.

«Когда мы заболеваем, мортидо берёт верх. И если мы добавляем секса, то либидо одерживает победу — человек оживает. Такой подход превращает обычную простуду в поле битвы двух фундаментальных инстинктов. Секс в этой схеме выступает не просто как физическое действие, а как мощный энергетический и психологический якорь, возвращающий человеку чувство нужности и полноты жизни», — объяснила Варра.