«Подталкивает к раннему опыту»: Сексолог объяснила, нужны ли уроки полового воспитания в школе

07 августа 2026, 17:09

Сексолог Арутюнян: половое воспитание в школах разовьет ответственность в сексе

Фото: iStock/Tsikhan Kuprevich

Кто должен объяснять ребенку, откуда берутся дети, и как не переступить грань, чтобы не навредить? Родители боятся сказать лишнего, а учителя стесняются формулировок. Вопрос полового воспитания до сих пор вызывает ожесточенные споры. Но, возможно, истина, как всегда, посередине?





Сексолог, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» отметила, что в вопросах полового воспитания семья и школа должны дополнять друг друга.





«Семья и школа выполняют разные функции. Задача родителей — формировать у ребенка отношение к своему телу, к близости, любви, уважению и личным границам. Именно дома ребенок учится доверять взрослым и понимать, что на любые вопросы можно получить честный ответ», — сказала она.

«Школа может дать то, чего иногда не хватает в семье, научной, достоверной информации о физиологии, половом созревании, личной безопасности, согласии и репродуктивном здоровье. При этом важно понимать, что современные исследования уже давно опровергли миф о том, что половое просвещение подталкивает подростков к раннему сексуальному опыту. Происходит скорее обратное. Когда ребенок получает достоверную информацию, а не знания из интернета или от сверстников, он, как правило, принимает более взвешенные решения и ответственнее относится к своему здоровью», — объяснила Арутюнян.