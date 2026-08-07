«Подталкивает к раннему опыту»: Сексолог объяснила, нужны ли уроки полового воспитания в школе
Сексолог Арутюнян: половое воспитание в школах разовьет ответственность в сексе
Кто должен объяснять ребенку, откуда берутся дети, и как не переступить грань, чтобы не навредить? Родители боятся сказать лишнего, а учителя стесняются формулировок. Вопрос полового воспитания до сих пор вызывает ожесточенные споры. Но, возможно, истина, как всегда, посередине?
Сексолог, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» отметила, что в вопросах полового воспитания семья и школа должны дополнять друг друга.
«Семья и школа выполняют разные функции. Задача родителей — формировать у ребенка отношение к своему телу, к близости, любви, уважению и личным границам. Именно дома ребенок учится доверять взрослым и понимать, что на любые вопросы можно получить честный ответ», — сказала она.
По словам эксперта, далеко не все родители сами знают, как правильно говорить на эти темы: многие выросли в семьях, где о сексе было не принято говорить вообще.
«Школа может дать то, чего иногда не хватает в семье, научной, достоверной информации о физиологии, половом созревании, личной безопасности, согласии и репродуктивном здоровье. При этом важно понимать, что современные исследования уже давно опровергли миф о том, что половое просвещение подталкивает подростков к раннему сексуальному опыту. Происходит скорее обратное. Когда ребенок получает достоверную информацию, а не знания из интернета или от сверстников, он, как правило, принимает более взвешенные решения и ответственнее относится к своему здоровью», — объяснила Арутюнян.