Сексолог назвала среднюю продолжительность интимной близости

12 августа 2026, 07:22

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Сексолог Ольга Василенко заявила, что полный цикл сексуальных реакций в среднем занимает около 20 минут. В это время входит прелюдия и достижение оргазма. Об этом сообщает «Лента.ру».