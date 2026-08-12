Сексолог назвала среднюю продолжительность интимной близости
Сексолог Ольга Василенко заявила, что полный цикл сексуальных реакций в среднем занимает около 20 минут. В это время входит прелюдия и достижение оргазма. Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалистка посоветовала не сравнивать реальную интимную жизнь со сценами из фильмов. По ее словам, экранные сюжеты часто показывают крайности: стремительное развитие событий за несколько секунд или близость, растянутую на часы.
Василенко отметила, что ориентир на подобные эпизоды способен сформировать неверные ожидания и негативно повлиять на отношения партнеров.
Сексологи помогают разобраться с вопросами, связанными с интимной жизнью, сексуальным здоровьем, желаниями и взаимоотношениями партнеров. Они консультируют людей с разным опытом и запросами: от трудностей в общении о сексе до снижения либидо, тревоги, стыда или неудовлетворенности близостью. В зависимости от образования специалист может работать как психолог, психотерапевт или врач-сексолог.
Обратиться к сексологу стоит, если проблемы в интимной сфере сохраняются длительное время, вызывают стресс или отражаются на отношениях. Поводом для консультации могут быть отсутствие или снижение сексуального влечения, болезненность во время секса, сложности с возбуждением или достижением оргазма, страх близости, несовпадение желаний партнеров. Необязательно ждать серьезного кризиса: специалист может помочь и в профилактическом формате, например при начале новых отношений или изменениях после рождения ребенка.
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