«Банкиры, хирурги и руководители»: Стало известно, мужчины каких профессий имеют проблемы с потенцией
Психолог Абравитова: хронический стресс — это главный враг потенции
Хронический стресс, малоподвижный образ жизни, нарушение режима сна и вредные привычки негативно влияют на мужское здоровье. Об этом предупредила психолог Марианна Абравитова.
По её словам, чаще сталкиваются с проблемами с потенцией мужчины, которые выбрали профессии с высоким уровнем стресса и ответственности.
«Например, топ-менеджеры, банкиры, трейдеры, руководители крупных проектов, юристы, хирурги. Постоянный хронический стресс — это главный враг потенции. Он приводит к выбросу кортизола, а это гормон стресса, и он подавляет напрочь выработку тестостерона», — пояснила Абравитова в разговоре с Life.ru.
Кроме того, проблемы с потенцией могут возникнуть у мужчин с сидячими специальностями, поскольку гиподинамия отрицательно сказывается на кровообращении, происходят застойные процессы в малом тазу, что приводит к снижению тестостерона.
В группе риска также находятся специалисты с ночными сменами. У них накапливается хроническая усталость, которая лишает не только сил, но и желания. Для мужской потенции также опасны профессии, которые предполагают тяжёлый физический труд, а также с ненормированным рабочим днём.
Абравитова уточнила, что компенсировать вредные факторы можно с помощью спорта. Кроме того, необходимо высыпаться и уметь управлять стрессом.