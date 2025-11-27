«Банкиры, хирурги и руководители»: Стало известно, мужчины каких профессий имеют проблемы с потенцией

27 ноября 2025, 14:47

Психолог Абравитова: хронический стресс — это главный враг потенции

Фото: iStock/Prostock-Studio

Хронический стресс, малоподвижный образ жизни, нарушение режима сна и вредные привычки негативно влияют на мужское здоровье. Об этом предупредила психолог Марианна Абравитова.





По её словам, чаще сталкиваются с проблемами с потенцией мужчины, которые выбрали профессии с высоким уровнем стресса и ответственности.





«Например, топ-менеджеры, банкиры, трейдеры, руководители крупных проектов, юристы, хирурги. Постоянный хронический стресс — это главный враг потенции. Он приводит к выбросу кортизола, а это гормон стресса, и он подавляет напрочь выработку тестостерона», — пояснила Абравитова в разговоре с Life.ru.