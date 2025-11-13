Достижения.рф

Сексолог Миллер призвала не пытаться объяснять Холокост микропенисом Гитлера

Фото: iStock/Oliver Chan

Попытки объяснить жестокость Адольфа Гитлера его возможными физиологическими особенностями являются способом найти бытовую причину чудовищному злу. Так считает сексолог Александра Миллер.



Напомним, учёные установили, что у Адольфа Гитлера была генетическая мутация, нарушающая развитие пениса. Как сообщает The Times, исследователи выявили у диктатора синдром Каллмана, который препятствует нормальному созреванию половых органов.

По словам Миллер, чувство неполноценности может стать фактором, влияющим на психику, однако такие «объяснения» являются лишь способом упростить сложное и найти бытовую причину чудовищному злу.

«Это адское топливо для компенсации: жажда власти, потребность доказывать "силу" через унижение и уничтожение. Сводить преступления нацизма к диагнозу одного человека — опасное заблуждение», — отметила сексолог в беседе с Life.ru.

Она подчеркнула, что миллионы мужчин живут такими, но при этом не становятся массовыми убийцами. Нацизм был огромной политической машиной, которую поддерживали миллионы людей, поэтому объяснять Холокост микропенисом — значит снимать ответственность с общества, заключила эксперт.
Элина Позднякова

