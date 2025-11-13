Сексолог Миллер призвала не пытаться объяснять Холокост микропенисом Гитлера
Попытки объяснить жестокость Адольфа Гитлера его возможными физиологическими особенностями являются способом найти бытовую причину чудовищному злу. Так считает сексолог Александра Миллер.
Напомним, учёные установили, что у Адольфа Гитлера была генетическая мутация, нарушающая развитие пениса. Как сообщает The Times, исследователи выявили у диктатора синдром Каллмана, который препятствует нормальному созреванию половых органов.
По словам Миллер, чувство неполноценности может стать фактором, влияющим на психику, однако такие «объяснения» являются лишь способом упростить сложное и найти бытовую причину чудовищному злу.
«Это адское топливо для компенсации: жажда власти, потребность доказывать "силу" через унижение и уничтожение. Сводить преступления нацизма к диагнозу одного человека — опасное заблуждение», — отметила сексолог в беседе с Life.ru.
Она подчеркнула, что миллионы мужчин живут такими, но при этом не становятся массовыми убийцами. Нацизм был огромной политической машиной, которую поддерживали миллионы людей, поэтому объяснять Холокост микропенисом — значит снимать ответственность с общества, заключила эксперт.