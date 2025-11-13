Сексолог Миллер призвала не пытаться объяснять Холокост микропенисом Гитлера

13 ноября 2025, 22:45

Фото: iStock/Oliver Chan

Попытки объяснить жестокость Адольфа Гитлера его возможными физиологическими особенностями являются способом найти бытовую причину чудовищному злу. Так считает сексолог Александра Миллер.





Напомним, учёные установили, что у Адольфа Гитлера была генетическая мутация, нарушающая развитие пениса. Как сообщает The Times, исследователи выявили у диктатора синдром Каллмана, который препятствует нормальному созреванию половых органов.



По словам Миллер, чувство неполноценности может стать фактором, влияющим на психику, однако такие «объяснения» являются лишь способом упростить сложное и найти бытовую причину чудовищному злу.





«Это адское топливо для компенсации: жажда власти, потребность доказывать "силу" через унижение и уничтожение. Сводить преступления нацизма к диагнозу одного человека — опасное заблуждение», — отметила сексолог в беседе с Life.ru.