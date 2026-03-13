Лимит на карты, биометрия для займов и новые признаки подозрительных переводов: как ЦБ защитит россиян от мошенников в 2026 году
Центробанк продолжает усиливать меры финансового контроля для защиты от мошенников и борьбы с дропперами. Как нововведения повлияют на жизнь обычных граждан?
Об этом в эфире «Радио 1» рассказала заместитель директора Фонда за права заемщиков, куратор платформы Народного Фронта «Мошеловка.рф» Алла Храпунова.
Десять карт в одном банке и двадцать — во всех: зачем нужен лимитС сентября 2026 года вводится ограничение на количество банковских карт — до 20 во всех банках, а в одном — не более десяти.
По словам эксперта, лимит на количество банковских карт обсуждался больше года. Изначально планировалось до пяти карт в одном банке, однако в итоговом законопроекте лимит подняли до десяти.
«Если спросить обычных обывателей, кажется, что пять карт — это достаточное количество. Ну, что значит пять карт? Обязательно должна быть отдельная карта для работы в Интернете. Это такие правила безопасности безусловные. Карта для получения зарплаты, которую нельзя больше нигде показывать и видеть. Карты для обычных трат. Но все-таки потребители говорят, что лимита в пять карт — недостаточно, поэтому законодатель пошёл навстречу и увеличил до десяти», — пояснила Храпунова.Что касается ограничения в 20 карт во всех банках, здесь возникает техническая сложность. Для соблюдения этого лимита нужна единая база данных, которую Банк России обещает создать в 2027 году.
Онлайн-займы теперь только по биометрииС 1 марта микрофинансовые организации лишились возможности выдавать потребительские займы по упрощенной идентификации. Как уточнила Храпунова, теперь для их получения требуется подтверждение через Единую биометрическую систему.
При оформлении заявки компания обязана проверить через ЕБС, действительно ли заемщик отправил запрос, и только после подтверждения выдать деньги.
Новые требования к биометрии призваны еще больше усилить защиту. Однако Храпунова обратила внимание на две сложности: подключение к ЕБС — это очень дорого для микрофинансового рынка, и, самое главное, в системе пока мало «слепков» граждан.
«То есть, соответственно, не каждый потребитель теперь сможет взять онлайн займы, а мы помним, что займы — это всегда было быстро, легко, мгновенно, здесь, сейчас», — добавила собеседница «Радио 1».
Банковские переводы проверяют по 12 признакамС 1 января Банк России расширил перечень признаков, по которым банки обязаны проверять переводы, с шести до двенадцати. Храпунова пояснила, что большинство из них уже неофициально использовались кредитными организациями в 2025 году, а теперь они законодательно закреплены и стали обязательными для всех. Речь идет о сигналах от Национальной системы платежных карт.
«Это та самая платёжная система наша, которая тоже много видит странных переводов, странных, точнее, потребительских поведений. Это, например, смена телефона в банковском приложении или в Госуслугах», — объяснила эксперт.Также регламентировано пополнение токенизированных карт — именно этой схемой часто пользовались мошенники, заставляя жертв вносить наличные.
Еще один новый признак — переводы по СБП на сумму свыше 200 тысяч рублей в другой банк с последующим перечислением неизвестному физическому лицу. Такие операции тоже смогут приостанавливать.
Храпунова призвала граждан с пониманием относиться к возможным задержкам: антифрод-настройки всегда основаны на реальных мошеннических схемах, а не на желании осложнить жизнь. Возможно, в первое время автоматические системы потребуют настройки, но в итоге это поможет спасти деньги потенциальных жертв.
Продавцы на маркетплейсах смогут подтверждать аккаунт через «Госуслуги»Продавцы на маркетплейсах и площадках объявлений теперь могут подтверждать свой аккаунт через «Госуслуги». Соответствующая пометка будет видна покупателям, что станет для них своего рода дополнительной гарантией.
«Лично для меня, как для покупателя, это такая пометка с плюсом, и у такого продавца я точно захочу купить товар. А мы же знаем, что очень много ситуаций, когда ты покупаешь товар, а найти продавца просто нереально через эту интернет-торговлю», — отметила Храпунова.