Достижения.рф

Росмолодежь объявила Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться»

Фото: istockphoto/LightFieldStudios

Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» помогает совершенствовать механизмы патриотического воспитания и развитие сферы наставничества.



К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 лет. В частности, обучающиеся и работники образовательных организаций, специалисты в сфере воспитания, участники и руководители патриотических и спортивных объединений, руководители и инструкторы военно‑патриотических клубов, сотрудники силовых ведомств, военнослужащие, ветераны и участники боевых действий.

Критерии отбора и оценки, сроки проведения этапов и иные существенные условия определили в положении будущего мероприятия. Регистрация участников открылась на платформе ФГАИС «Молодежь России» и является доступной до 12 апреля.

По итогам конкурсных испытаний определят 106 победителей. Они примут участие в реализации значимых событий в социальной сфере и получат возможность реализовать собственные проекты. Организатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0