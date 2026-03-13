Росмолодежь объявила Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться»
Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» помогает совершенствовать механизмы патриотического воспитания и развитие сферы наставничества.
К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 лет. В частности, обучающиеся и работники образовательных организаций, специалисты в сфере воспитания, участники и руководители патриотических и спортивных объединений, руководители и инструкторы военно‑патриотических клубов, сотрудники силовых ведомств, военнослужащие, ветераны и участники боевых действий.
Критерии отбора и оценки, сроки проведения этапов и иные существенные условия определили в положении будущего мероприятия. Регистрация участников открылась на платформе ФГАИС «Молодежь России» и является доступной до 12 апреля.
По итогам конкурсных испытаний определят 106 победителей. Они примут участие в реализации значимых событий в социальной сфере и получат возможность реализовать собственные проекты. Организатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
