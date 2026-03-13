Цифровой помощник «Умка» стал востребованным у российских педагогов инструментом

13 марта 2026, 14:08

Фото: iStock/anyaberkut

Цифровой помощник «Умка» стал востребованным инструментом для российских педагогов. С октября 2025 года по февраль 2026-го чат-бот обработал более 100 тысяч обращений, а количество скачиваний методических материалов превысило 30 тысяч. Об этом сообщили в Минпросвещения России.





Заместитель руководителя Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднёва Олеся Соколова в беседе с «Радио 1» рассказала, что «Умка» представляет собой официальный чат-бот горячей линии «Единого содержания общего образования». Он помогает учителям быстрее получать ответы на профессиональные вопросы и ориентироваться в образовательных программах.



Сервис позволяет педагогам оперативно получать информацию об изменениях в учебных предметах, количестве учебных часов и актуальных методических материалах. По словам специалиста, система также объясняет, как работать в конструкторе рабочих программ и учебных планов, а база ответов сформирована на основе обращений, поступавших на горячую линию в течение нескольких лет.





«В первую очередь, он помогает значительно быстрее получить ответы на свои вопросы, чем обращение на горячую линию единого содержания общего образования. То есть он может разъяснить, какие произошли изменения в том или ином предмете, сколько часов отводится, где найти методические материалы», — пояснила Соколова.

«Мы по заказу Минпросвещения разработали подробно по каждому предмету критерии оценивания: за что ставится пятёрка, за что четвёрка, за что тройка. Плюс всегда можно быстро найти все документы и методические рекомендации», — добавила собеседница «Радио 1».