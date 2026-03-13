Эксперт по фэншуй рассказала, какие предметы помогут чаще путешествовать в 2026 году

13 марта 2026, 11:09

Фото: iStock/Nanci Santos

Глобус и красные акценты, установленные в жилом помещении, помогут чаще путешествовать в 2026 году. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.





В год Лошади с туристическими поездками связаны в фэншуй западный и юго-западный сектора. В них хорошо размещать символы, связанные с путешествиями, отметила эксперт.





«Например, это могут быть привезенные из отпуска сувениры, а также глобус, компас и фигурка лошади, направленная мордой в сторону входной двери. Важно расположить эти предметы так, чтобы они постоянно попадались на глаза, напоминая о планах и мечтах», — уточнила Скуратова в разговоре с Москвой 24.