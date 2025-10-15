Лимон и чеснок от простуды: Нутрициолог развенчивает мифы о «суперфудах»

15 октября 2025, 11:14

Диетолог Пристанский: цитрусовые и чеснок не повышают иммунитет

Фото: Istock/bhofack2

В погоне за крепким иммунитетом мы часто верим в чудодейственные свойства отдельных продуктов. Но так ли полезны лимоны, чеснок и разрекламированные ягоды годжи?





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» призвал не искать волшебную таблетку для иммунитета, например, в виде цитрусовых. А стоит обратить внимание на то, что растет буквально под ногами.





«Если говорить прямо по порядку: цитрусовые — это источник витамина С, но их польза сильно преувеличена. Потому что достоверного исследования нет. Если у нас не отваливаются зубы и нет цинги, значит, всё хорошо», — сказал он.

«Не сильно он помогает для повышения иммунитета. Для того, чтобы справиться с бактериями в полости рта — да, но тогда его нужно прямо есть. На весь организм это никак не повлияет», — пояснил нутрициолог.