Лимон и чеснок от простуды: Нутрициолог развенчивает мифы о «суперфудах»
Диетолог Пристанский: цитрусовые и чеснок не повышают иммунитет
В погоне за крепким иммунитетом мы часто верим в чудодейственные свойства отдельных продуктов. Но так ли полезны лимоны, чеснок и разрекламированные ягоды годжи?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» призвал не искать волшебную таблетку для иммунитета, например, в виде цитрусовых. А стоит обратить внимание на то, что растет буквально под ногами.
«Если говорить прямо по порядку: цитрусовые — это источник витамина С, но их польза сильно преувеличена. Потому что достоверного исследования нет. Если у нас не отваливаются зубы и нет цинги, значит, всё хорошо», — сказал он.
По словам диетолога, цитрусовые — это хороший антиоксидант и «кирпичик» в фундаменте иммунитета, но не единственное и не главное решение. То же самое касается и чеснока.
«Не сильно он помогает для повышения иммунитета. Для того, чтобы справиться с бактериями в полости рта — да, но тогда его нужно прямо есть. На весь организм это никак не повлияет», — пояснил нутрициолог.
Пристанский подчеркнул, что здоровый иммунитет строится комплексно: питанием, режимом, водным балансом и работой выделительной системы, а не поеданием одного-двух разрекламированных продуктов.