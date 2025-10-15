Россиянам рассказали, какие продукты следует включить в рацион для здоровья глаз

15 октября 2025, 10:23

Биотехнолог Куликов: для здоровья глаз в рационе нужны овощи

Фото: istockphoto / eternalcreative

Здоровье глаз напрямую зависит не только от наследственности и общего состояния организма, но и от образа жизни, в том числе от питания. Об этом в интервью RT рассказал кандидат технических наук, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии им. академика РАН И.А. Рогова (Университет РОСБИОТЕХ) Дмитрий Куликов.