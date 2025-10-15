Россиянам рассказали, какие продукты следует включить в рацион для здоровья глаз
Здоровье глаз напрямую зависит не только от наследственности и общего состояния организма, но и от образа жизни, в том числе от питания. Об этом в интервью RT рассказал кандидат технических наук, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии им. академика РАН И.А. Рогова (Университет РОСБИОТЕХ) Дмитрий Куликов.
По словам учёного, правильно составленный рацион, богатый витаминами, минералами и антиоксидантами, помогает снизить риск развития офтальмологических заболеваний, замедляет возрастные изменения и поддерживает остроту зрения. Особое внимание следует уделить продуктам, богатым витаминами А, С и Е, а также жирными кислотами омега-3 и микроэлементами, такими как цинк и селен.
К числу полезных продуктов относятся морковь, тыква, сладкий перец, жирная рыба, яйца, ягоды тёмных сортов и листовые зелёные овощи. Также полезны орехи, семена, цельнозерновые продукты и цитрусовые, которые способствуют укреплению стенок капилляров и защищают глазные ткани от окислительного стресса. Специалист отметил, что ни один продукт не может восстановить утраченные функции зрения.
Тем не менее регулярное употребление этих продуктов в пищу помогает снизить усталость глаз при длительной работе за компьютером, поддерживает их здоровье и служит профилактикой различных заболеваний.
