«Лишение прав»: Россиянам рассказали, что делать, если сбили животное на трассе

25 июня 2026, 11:07

Автоэксперт Мартыненко: если сбили животное на трассе, нужно вызвать ГИБДД

Фото: iStock/photoarthouse

Многие автомобилисты ошибочно полагают, что если животное после столкновения на трассе убежало, то вызывать ГИБДД необязательно. Однако, как говорят специалисты, такое легкомыслие может обернуться лишением прав на полтора года и обязательством выплатить государству до 80 тысяч рублей.





Автоэксперт и инструктор по контраварийной подготовке Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» объяснил, что делать, если на трассе произошло столкновение с диким животным.





«Даже если столкновение было легким, а животное, отскочив, убежало в лес, останавливаться и вызывать ГИБДД нужно обязательно. Если вы уехали, то это грубейшее нарушение, потому что такая ситуация считается ДТП, как и любая другая. Необходимо вызвать полицию для фиксации. За каждым животным закреплено лесничество, и если повреждения найдут, а вы не заявили о происшествии, последствия будут серьёзные», — предупредил он.

«Многие водители боятся "штрафа за лося". Это не штраф, это компенсация ущерба. За лося — 80 000 рублей, за кабана — 30 000. Если скрыться с места ДТП, можно лишиться прав на срок до полутора лет. Лучше зафиксировать всё и спокойно решать вопрос через страховую, если у вас есть КАСКО», — резюмировал Мартыненко.