«Лишение прав»: Россиянам рассказали, что делать, если сбили животное на трассе
Автоэксперт Мартыненко: если сбили животное на трассе, нужно вызвать ГИБДД
Многие автомобилисты ошибочно полагают, что если животное после столкновения на трассе убежало, то вызывать ГИБДД необязательно. Однако, как говорят специалисты, такое легкомыслие может обернуться лишением прав на полтора года и обязательством выплатить государству до 80 тысяч рублей.
Автоэксперт и инструктор по контраварийной подготовке Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» объяснил, что делать, если на трассе произошло столкновение с диким животным.
«Даже если столкновение было легким, а животное, отскочив, убежало в лес, останавливаться и вызывать ГИБДД нужно обязательно. Если вы уехали, то это грубейшее нарушение, потому что такая ситуация считается ДТП, как и любая другая. Необходимо вызвать полицию для фиксации. За каждым животным закреплено лесничество, и если повреждения найдут, а вы не заявили о происшествии, последствия будут серьёзные», — предупредил он.
По словам эксперта, речь идет не об административном штрафе, а о компенсации ущерба государству.
«Многие водители боятся "штрафа за лося". Это не штраф, это компенсация ущерба. За лося — 80 000 рублей, за кабана — 30 000. Если скрыться с места ДТП, можно лишиться прав на срок до полутора лет. Лучше зафиксировать всё и спокойно решать вопрос через страховую, если у вас есть КАСКО», — резюмировал Мартыненко.